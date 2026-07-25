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S-a „rupt” Denis Alibec! Căpitanul Farului a suferit o accidentare urâtă împotriva Corvinului

Alertă pentru Neluțu Sabău! Antrenorul Farului și-a pierdut căpitanul în partida disputată împotriva Corvinului Hunedoara. Denis Alibec a ieșit accidentat în minutul 15
Cristian Măciucă
25.07.2026 | 18:11
Sa rupt Denis Alibec Capitanul Farului a suferit o accidentare urata impotriva Corvinului
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S-a „rupt” Denis Alibec! Căpitanul Farului a suferit o accidentare urâtă împotriva Corvinului. FOTO: Sportpictures.eu
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Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) și-a pierdut cel mai bun jucător! Denis Alibec (35 de ani) s-a accidentat și a fost scos de pe teren încă din debutul meciului Farul – Corvinul Hunedoara, din etapa a 2-a a SuperLigii. Ce a pățit căpitanul constănețenilor.

Denis Alibec a ieșit accidentat din Farul – Corvinul

Farul a început cu o mare problemă meciul cu Corvinul Hunedoara, din etapa a 2-a a sezonului regulat. „Marinarii” au rămas încă din primele minute fără căpitanul Denis Alibec. S-a întâmplat mai exact în minutul 15, atunci când atacantul constănțenilor a resimțit dureri musculare și nu a mai putut continua partida.

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Vizibil frustrat, Denis Alibec a schițat grimase de durere, semn că ar putea fi vorba despre o ruptură musculară. Astfel. lui Ioan Ovidiu Sabău i-au fost date planurile peste cap și a fost nevoit să opereze o primă modificare după doar un sfert de oră de joc. În locul lui Denis Alibec a intrat Răzvan Tănasă, iar banderola de căpitan a trecut pe brațul lui Eduard Radaslavescu.

Cum s-a produs accidentarea lui Denis Alibec

Iustin Doicaru a încercat să-l lanseze în adâncime pe Denis Alibec (35 de ani), care a pornit în viteză după minge. În timpul sprintului, atacantul a acuzat o durere la nivelul mușchilor ischiogambieri și a fost nevoit să se oprească. „La revedere. Din păcate se accidentează Denis Alibec. Dacă a simțit acea înțepătură în spate, în muschi, s-a terminat meciul pentru el. Alibec va trebui să ia o pauză de o lună dacă este vorba de o ruptură”, a spus comentatorul Digi Sport, Ionuț Angheluță. – vezi VIDEO

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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