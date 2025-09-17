Sport

S-a rupt lanțul de iubire! Jessica Goicoechea și fotomodelul rugbyst și-au spus adio după un an

Jessica Goicochea, fosta iubită a lui Marc Bartra, s-a despărțit de Manu Moreno, component al naționalei de rugby a Spaniei
Catalin Oprea
17.09.2025 | 10:31
Sa rupt lantul de iubire Jessica Goicoechea si fotomodelul rugbyst siau spus adio dupa un an
SPECIAL FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Jessica Goicoechea și Manu Moreno s-au despartit FOTO X

Relația dintre rugbystul Manu Moreno (27 ani) și fotomodelul Jessica Goicoechea (28 ani) pare să fi luat sfârșit. Ceea ce până de curând a fost unul dintre cele mai urmărite cupluri pe rețelele de socializare a dat semne clare de distanțare.

ADVERTISEMENT

Au locuit împreună la Sevilla

Ambii și-au dat unfollow pe Instagram iar etichetările fotografiilor în au apărut împreună au dispărut. Acest lucru se întâmplă de obicei când unul dintre cei doi (sau chiar ambii) l-a blocat pe celălalt.

Jessica și Manu au împărtășit în ultimele luni cu fanii povești de călătorii, evenimente mondene și momente de zi cu zi care reflectau o relație solidă. Ei au locuit împreună la Sevilla, până ce sportivul a semnat un contract cu o echipă din India.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, niciunul dintre ei nu a emis o declarație oficială sau nu a vorbit deschis despre această separare, care poate fi definitivă ori temporară. Un apropiat al cuplului a dezvăluit că la mijloc nu a fost vorba despre nicio infidelitate.

Iubirea dintre ei pur și simplu s-a terminat

S-au despărțit din cauza a ceea ce se întâmplă de multe ori, acea dragoste s-a terminat. Nu s-a întâmplat nimic grav, pur și simplu asta a fost. Ei preferă să treacă cu decență și discreție peste acest moment”, a mărturisit sursa marca.com.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

Înaintea poveștii de dragoste cu Manu Moreno, Jessica Goicoechea a fost partenera de viață a fostului fundaș al Barcelonei Marc Bartra (33 de ani), acum la Betis Sevilla. Cei doi au fost împreună trei ani, dar relația lor s-a destrămat la finalul anului 2023.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho

În timpul relației cu acesta, Jessica a dezvăluit detalii picante despre viața intimă a cuplului. S-a întâmplat într-o emisiune televizată, în care Jessica s-a plâns de faptul că a fost departe de iubitul ei câtă vreme s-a aflat în Bali. „Dacă nu o facem într-o zi, trebuie să o facem de două ori în următoarea”, a spus ea.

Manu Moreno, model și campion european

Manuel Moreno e un model spaniol și component al echipei naționale spaniole de rugby. A făcut parte din echipa Spaniei, care a obținut pentru prima dată în istorie titlul de campioană europeană în 2021 și l-a păstrat în 2022.

ADVERTISEMENT

Dincolo de cariera sportivă, Manu a urmat cursuri de teatru și chiar a participat la spectacole de teatru atât la nivel local, cât și internațional. Moreno a studiat medicina, deoarece  în copilărie visa să ajungă doctor.

 

 

 

Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid...
Fanatik
Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid înainte de meciuri”. Ce a spus despre penalty-urile acordate: „Jenant!”
O veste bună și una rea pentru Cristi Chivu înainte de Ajax –...
Fanatik
O veste bună și una rea pentru Cristi Chivu înainte de Ajax – Inter! Ce s-a întâmplat la antrenamentul „nerazzurrilor”
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa...
iamsport.ro
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa Generației de Aur: 'Mergeați cu șefii Cooperativei' / 'Numai promisiuni deșarte, performanță nu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!