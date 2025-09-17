S-a rupt lanțul de iubire! Jessica Goicoechea și fotomodelul rugbyst și-au spus adio după un an

Relația dintre rugbystul Manu Moreno (27 ani) și fotomodelul Jessica Goicoechea (28 ani) pare să fi luat sfârșit. Ceea ce până de curând a fost unul dintre cele mai urmărite cupluri pe rețelele de socializare a dat semne clare de distanțare.

Au locuit împreună la Sevilla

Ambii și-au dat unfollow pe Instagram iar etichetările fotografiilor în au apărut împreună au dispărut. Acest lucru se întâmplă de obicei când unul dintre cei doi (sau chiar ambii) l-a blocat pe celălalt.

Jessica și Manu au împărtășit în ultimele luni cu fanii povești de călătorii, evenimente mondene și momente de zi cu zi care reflectau o relație solidă. Ei au locuit împreună la Sevilla, până ce sportivul a semnat un contract cu o echipă din India.

Deocamdată, niciunul dintre ei nu a emis o declarație oficială sau nu a vorbit deschis despre această separare, care poate fi definitivă ori temporară. Un apropiat al cuplului a dezvăluit că la mijloc nu a fost vorba despre nicio infidelitate.

Iubirea dintre ei pur și simplu s-a terminat

“S-au despărțit din cauza a ceea ce se întâmplă de multe ori, acea dragoste s-a terminat. Nu s-a întâmplat nimic grav, pur și simplu asta a fost. Ei preferă să treacă cu decență și discreție peste acest moment”, a mărturisit sursa marca.com.

Înaintea poveștii de dragoste cu Manu Moreno, . Cei doi au fost împreună trei ani, dar relația lor s-a destrămat la finalul anului 2023.

În timpul relației cu acesta, Jessica a dezvăluit detalii picante despre viața intimă a cuplului. S-a întâmplat într-o emisiune televizată, î . „Dacă nu o facem într-o zi, trebuie să o facem de două ori în următoarea”, a spus ea.

Manu Moreno, model și campion european

Manuel Moreno e un model spaniol și component al echipei naționale spaniole de rugby. A făcut parte din echipa Spaniei, care a obținut pentru prima dată în istorie titlul de campioană europeană în 2021 și l-a păstrat în 2022.

Dincolo de cariera sportivă, Manu a urmat cursuri de teatru și chiar a participat la spectacole de teatru atât la nivel local, cât și internațional. Moreno a studiat medicina, deoarece în copilărie visa să ajungă doctor.