S-a rupt lanțul de iubire! Un jucător adus cu mare vâlvă la Rapid a intrat în colimatorul șefilor: ”Mă așteptam la mai mult de la el”

Rapid este lider în SuperLiga după disputarea a 18 etape. Chiar și așa, conducătorii clubului s-au arătat nemulțumiți de prestațiile unui jucător venit în vară.
Traian Terzian
02.12.2025 | 09:56
Un jucător de la Rapid nu a dat randamentul scontat și ar putea să plece în iarnă. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
În ciuda faptului că Rapid a marcat cele mai multe goluri în campionat, șefii clubului nu s-au sfiit să critice un jucător de atac adus la începutul sezonului și care nu a dat randamentul așteptat.

Conducătorii Rapidului, nemulțumiți de un jucător adus în vară

Președintele Victor Angelescu a recunoscut că se aștepta la mai mult din partea francezului Antoine Baroan și nu a exclus varianta ca giuleștenii să mai aducă un atacant în perioada de mercato din iarnă.

”Vrem un număr 10, am spus asta de la început, am zis că îl vrem din iarnă. Suntem în discuții. Și normal, dacă pleacă orice jucător trebuie să-l înlocuim. Poate să plece și dacă are o ofertă bună, dar poate să plece și dacă nu a dat randament. Ne gândim poate și la un atacant.

(n.r. – Sunteți nemulțumiți de Baroan?) Nu pot să zic nemulțumit, dar m-am așteptat la mai mult. În același timp, chiar vorbeam, Koljic a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine și a fost greu să-l scoatem.

Dar da, mă așteptam la mai mult de la Baroan, doar două goluri înscrise într-un meci… chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă. Cred că avem nevoie acolo, există posibilitatea să luăm și un atacant, dar principala țintă este un mijlocaș ofensiv”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

Baroan, cifre modeste la Rapid

În ciuda unui start fantastic, cu o ”dublă” în doar 8 minute în meciul cu FC Botoșani, din etapa a 4-a a SuperLigii, Antoine Baroan mai mult a dezamăgit în tricoul Rapidului, el ajungând rezervă de lux.

Atacantul francez în vârstă de 25 de ani, a jucat 532 de minute în 14 partide din SuperLiga. În plus, el a evoluat 90 de minute în întâlnirea cu CSC Dumbrăvița din Cupa României Betano, în care a dat și o pasă de gol.

Un număr 10, principala prioritate a giuleștenilor

Fostul fotbalist Robert Niță a dezvăluit în urmă cu o săptămână la FANATIK SUPERLIGARapid se află în căutarea unui mijlocaș de creație, iar directorul sportiv Mauro Pederzoli a mers în Italia pentru a negocia cu un jucător.

”De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal.

A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă. Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia să vină în România. OK, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi”, a declarat Niță.

