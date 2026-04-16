S-a rupt și nu va mai juca în acest sezon! Lovitură dură pentru echipa din play-off-ul SuperLigii

Veste proastă pentru FC Argeș! Claudiu Micovschi, unul dintre oamenii importanți din echipa piteșteană, a suferit o accidentare și are șanse mici să mai revină pe teren până la finalul sezonului. Antrenorul Bogdan Andone a confirmat informația.

Claudiu Micovschi s-a rupt și riscă să rateze tot sezonul. Lovitură pentru FC Argeș

În ultima etapă din campionat, Claudiu Micovschi a ieșit accidentat în minutul 7 al duelului cu fosta sa echipă, Rapid București. Partida de pe stadionul din Giulești s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar ambele formații rămân cu șanse bune să prindă un loc în cupele europene la finalul sezonului.

Accidentarea lui Micovschi vine într-un moment destul de prost. Pentru urmează duelul din Superliga României cu CFR, pe teren propriu. Câteva zile mai târziu, piteștenii vor primi vizita Universității Cluj în semifinalele Cupei României.

Ce spune Bogdan Andone despre accidentarea lui Micovschi

, a spus câteva cuvinte despre accidentarea suferită de jucătorul său Claudiu Micovschi. Tehnicianul a dat de înțeles că problemele de sănătate cu care fotbalistul se confruntă sunt destul de grave și există riscul să rateze toate jocurile până la finalul sezonului.

„Nu este prea bună situația lui Micovschi. Probabil că sezonul acesta e încheiat pentru el. Vom vedea și în zilele următoare cam cum va fi situația lui medicală, dar e greu de crezut că în acest sezon va mai juca. Va fi important să înceapă pregătirea de vară de la zero, să fie 100% pentru sezonul viitor. Avem și niște probleme medicale și niște probleme fizice cu unii dintre băieți. E normal, pentru că e final. Cred că avem în jur de 40 de jocuri, cu meciurile de Cupă din acest sezon. E normal să se acumuleze o stare de oboseală, atât fizică, cât și mentală, dar va trebui să găsim soluții și băieții să reușească să ajungă proaspeți la ora jocului.

Sadriu a jucat din minutul 1, chiar în același moment când s-a accidentat și Micovschi. A avut o aterizare pe picior, are și el o entorsă de gradul 1-2. Este scos din calcule. Sper să-l recuperăm până marți, nu știm încă exact. La fel Garutti, cu probleme medicale mari, pe care și la Giulești l-am protejat puțin ca să-l putem avea în zilele și meciurile următoare.

Așa că va trebui să găsim jucătorii care sunt proaspeți, care sunt fizic bine și au prospețime mentală, să încercăm să creăm un mix. Am spus-o tot timpul, nu există titulari, nu există rezerve. Există un lot de 20-23 de jucători care, în anumite momente ale campionatului, joacă mai mult, alții mai puțin, în funcție de adversar, de rezultate, de meciuri, dar toți trebuie să fie 100% și apți pentru fiecare joc când e nevoie de ei”, a declarat Bogdan Andone, la conferința de presă.