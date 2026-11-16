S-a rupt titularul! Universitatea Craiova, ghinion teribil în amicalul cu Slatina. Exclusiv

Universitatea Craiova a primit o veste proastă în timpul meciului amical cu CSM Slatina, disputat luni, 16 noiembrie, și încheiat la egalitate, scor 2-2. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, fundașul Nikola Stevanovic s-a accidentat după o intervenție a unui adversar și nu a mai putut continua partida. Apărătorul a avut nevoie de ajutorul staff-ului medical pentru a ajunge la vestiare, iar accidentarea riscă să îl scoată din calculele echipei pentru următoarele meciuri.
Ghinion teribil pentru Universitatea Craiova în pauza competițională! Oltenii au disputat luni un meci de verificare împotriva celor de la CSM Slatina, însă partida a venit la pachet cu o problemă importantă pentru defensiva alb-albaștrilor.
Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Nikola Stevanovic a suferit o accidentare după o intrare a unui atacant de la CSM Slatina. Fundașul Universității Craiova a resimțit imediat efectele contactului și nu a mai putut continua jocul. Situația a provocat îngrijorare, mai ales că Stevanovic a avut nevoie de sprijinul membrilor staff-ului medical pentru a părăsi terenul și a ajunge la vestiare.
Apărătorul sârb fusese titular în partida de verificare, dar a fost înlocuit pe parcursul reprizei secunde, în locul său intrând unul dintre tinerii jucători utilizați de Universitatea Craiova. Nikola Stevanovic urmează să fie investigat medical în următoarele ore, pentru a se stabili natura accidentării și gravitatea acesteia.
Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 2-2, partida amicală cu CSM Slatina. Pentru formația din Bănie au marcat Mihnea Rădulescu, în minutul 31, și João Lameira, în minutul 75.
Dincolo de evoluția echipei, atenția este atrasă de absența lui Ștefan Baiaram, unul dintre fotbaliștii importanți din lotul Universității Craiova. Numele jucătorului nu a apărut în primul „11” folosit de FIlipe Coelho și nici pe lista celor trei fotbaliști introduși în repriza secundă.
Oltenii au început meciul în următoarea formulă: Sava – Rus, Stevanovic, Romanchuk – Teles, Crețu, Lameira, Tavares – Rădulescu, Elisor, Nsimba. În partea secundă au fost introduși Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache, în locul lui Răzvan Sava, Nikola Stevanovic și Adrian Rus.