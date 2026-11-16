S-a rupt titularul! Universitatea Craiova, ghinion teribil în amicalul cu Slatina. Exclusiv

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Universitatea Craiova a primit o veste proastă în timpul meciului amical cu CSM Slatina, disputat luni, 16 noiembrie, și încheiat la egalitate, scor 2-2. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, fundașul Nikola Stevanovic s-a accidentat după o intervenție a unui adversar și nu a mai putut continua partida. Apărătorul a avut nevoie de ajutorul staff-ului medical pentru a ajunge la vestiare, iar accidentarea riscă să îl scoată din calculele echipei pentru următoarele meciuri.

Nikola Stevanovic s-a accidentat în Universitatea Craiova – CSM Slatina 2-2

Ghinion teribil pentru Universitatea Craiova în pauza competițională! Oltenii au disputat luni un meci de verificare împotriva celor de la CSM Slatina, însă partida a venit la pachet cu o problemă importantă pentru defensiva alb-albaștrilor.

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Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Nikola Stevanovic a suferit o accidentare după o intrare a unui atacant de la CSM Slatina. Fundașul Universității Craiova a resimțit imediat efectele contactului și nu a mai putut continua jocul. Situația a provocat îngrijorare, mai ales că Stevanovic a avut nevoie de sprijinul membrilor staff-ului medical pentru a părăsi terenul și a ajunge la vestiare.

Apărătorul sârb fusese titular în partida de verificare, dar a fost înlocuit pe parcursul reprizei secunde, în locul său intrând unul dintre tinerii jucători utilizați de Universitatea Craiova. Nikola Stevanovic urmează să fie investigat medical în următoarele ore, pentru a se stabili natura accidentării și gravitatea acesteia.

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Universitatea Craiova, remiză cu CSM Slatina. Cine a jucat în amicalul cu „probleme“

. Pentru formația din Bănie au marcat Mihnea Rădulescu, în minutul 31, și João Lameira, în minutul 75.

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Dincolo de evoluția echipei, atenția este atrasă de , unul dintre fotbaliștii importanți din lotul Universității Craiova. Numele jucătorului nu a apărut în primul „11” folosit de FIlipe Coelho și nici pe lista celor trei fotbaliști introduși în repriza secundă.

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Oltenii au început meciul în următoarea formulă: Sava – Rus, Stevanovic, Romanchuk – Teles, Crețu, Lameira, Tavares – Rădulescu, Elisor, Nsimba. În partea secundă au fost introduși Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache, în locul lui Răzvan Sava, Nikola Stevanovic și Adrian Rus.