S-a rupt vestiarul la FC Botoșani după victoria cu FCSB! Moldovenii au dat drumul la petrecere. Video

FC Botoșani s-a impus în fața lui FCSB cu scorul de 3-1. Cum s-au bucurat fotbaliștii lui Leo Grozavu după ce au urcat pe poziția secundă în clasament
Ciprian Păvăleanu
20.09.2025 | 00:30
Sa rupt vestiarul la FC Botosani dupa victoria cu FCSB Moldovenii au dat drumul la petrecere Video
Cum s-au bucurat fotbaliștii lui FC Botoșani după victoria contra lui FCSB. Foto: Colaj FANATIK

FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața propriilor fani în meciul contra campioanei României. „Roș-albaștrii” au deschis scorul, însă moldovenii au profitat de fragilitatea din defensivă a elevilor lui Elias Charalambous. La finalul partidei, fotbaliștii antrenați de Leo Grozavu s-au bucurat fără margini în vestiar.

Petrecere în vestiarul lui FC Botoșani! Elevii lui Leo Grozavu au sărbătorit în mare stil victoria contra campioanei

Timp de mai mulți ani, FC Botoșani dezvoltase un complex în fața celor de la FCSB, iar mulți fani chiar începuseră să creadă că echipa patronată de Valeriu Iftime se lasă învinsă intenționat în urma multiplelor tranzacții care se efectuau pe axa FCSB – Botoșani.

Tocmai de aceea, o victorie împotriva „roș-albaștrilor” înseamnă foarte mult pentru echipa moldoveană, chiar dacă ultima partidă directă dintre cele două s-a soldat tot cu victoria lui FC Botoșani.

La finalul partidei de vineri seară, 19 septembrie, jucătorii antrenați de Leo Grozavu, împreună cu stafful, au sărbătorit timp de minute în șir cele trei puncte împotriva campioanei en-titre și saltul până pe poziția a doua în clasament.

Fotbaliștii au cântat, au stropit cu șampanie și au cântat din tot sufletul după încă o prestație bună în acest sezon de SuperLiga Românei. Din vestiarul gazdelor se putea auzi doar: „Strigă FC Botoșani, la,la,la,la,la,la”.

FCSB, situație alarmantă în campionat. Peluza Nord a anunțat ruperea relației de prietenie cu jucătorii

Deși în cupele europene au reușit să acceseze tabloul principal din Europa League, FCSB are un sezon extrem de complicat în SuperLiga României. Dacă începutul cu 4 puncte în primele două etape părea promițător, campioana României nu a mai adunat decât 3 puncte din următoarele 8 meciuri din campionatul intern.

În acest moment, FCSB se află pe loc de baraj, la 16 puncte de primul loc și la 7 puncte de locurile de play-off, însă cu o partidă în plus jucată. În schimb, formația patronată de Gigi Becali se află doar la 5 puncte de ultimul loc, lucru ce s-ar putea înrăutăți în urma meciului direct dintre Csikszeredea și Metaloglobus, ce va avea loc în această etapă.

În urma înfrângerii din vineri seară, Peluza Nord a avut un mesaj clar pentru favoriții lor. În mesajul transmis prin intermediul social media, fanii anunță că prietenia dintre ei și jucători s-a sfârșit pe terenul de la Botoșani.

