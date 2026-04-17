S-a schimbat arbitrul de la U Craiova – Rapid! Decizie de ultim moment luată de Vassaras

Kyros Vassaras (60 de ani) a decis să schimbe arbitrul de la meciul Universitatea Craiova – Rapid cu doar două zile înaintea derby-ului etapei cu numărul 5 din play-off-ul SuperLigii. Inițial, delegat la centru la partida din Bănie a fost Florin Andrei (39 de ani). Doar că acesta a avut probleme destul de mari la ultimul meci arbitrat, respectiv cel dintre Sepsi Sf. Gheorghe și FC Voluntari din play-off-ul Ligii 2, terminat la egalitate, scor 1-1.

Atunci, ilfovenii au egalat și au stabilit astfel scorul final dintr-un penalty transformat de Haită în prelungirile jocului. Lovitura de pedeapsă a fost contestată la finalul partidei de către Ovidiu Burcă, antrenorul formației din Sf. Gheorghe: „În general nu vorbesc despre arbitraj, dar să dai un astfel de penalty, în condițiile în care este fault în atac, nicidecum penalty! Sunt extrem de mâhnit și supărat. Să ai un arbitru de Liga 1 și să dai un astfel de penalty, la un joc foarte important în lupta pentru promovare, mi se pare lipsit de respect și mă opresc aici, pentru că nu vreau să fiu suspendat”.

Florin Andrei a fost înlocuit cu Szabolcs Kovacs

În acest context, potrivit , grecul din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor din România a decis să nu îl mai trimită în cele din urmă pe Florin Andrei la meciul Universitatea Craiova – Rapid de duminică seară, posibil decisiv în lupta pentru titlu. Astfel, în locul său, conform sursei citate anterior, a fost ales să conducă de la centru jocul Szabolcs Kovacs (38 de ani), fratele lui Istvan Kovacs, cel care vineri seară a arbitrat

Până în prezent, Universitatea Craiova nu a obținut nicio victorie cu Szabolcs Kovacs la centru. În șase astfel de situații, oltenii au înregistrat cinci egaluri și o înfrângere. De partea cealaltă, cei de la Rapid au palmares pozitiv în partidele conduse de la centru de fratele lui , tot șase la număr, respectiv patru victorii, un egal și o înfrângere.

În actualul sezon, Szabolcs Kovacs a arbitrat Universitatea Craiova de două ori. Ambele meciuri s-au jucat în Bănie. În aceste partide, oltenii au pierdut cu FC Argeș, scor 1-2, și au terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1. Rapidiștii au fost fluierați de acest arbitru în stagiunea în curs de trei ori. De fiecare dată în sezonul regulat. Au învins pe teren propriu Farul cu 3-1 și Metaloglobus cu 1-0 și au pierdut în deplasare cu Farul, scor 1-3.