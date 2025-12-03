„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”

ADVERTISEMENT

Cu o experiență uriașă în fotbal, atât ca jucător, antrenor sau conducător, Sorin Cârțu (70 de ani) nu e un om ușor de impresionat. A făcut-o însă Filipe Coelho (45 de ani), după doar 3 meciuri pe banca Universității Craiova.

Sorin Cârțu e impresionat de mandatul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este neînvinsă de când echipa a fost preluată de Filipe Coelho. Cu lusitanul la timonă, oltenii au două victorii și un rezultat de egalitate.

În campionat, U Craiova este pe locul 4, cu 33 de puncte, la cinci lungimi de liderul Rapid. Sorin Cârțu a făcut o scurtă analiză a antrenorului portughez.

„Sunt 2-3 săptămâni. Nu pot să îi pun eticheta antrenorului nici de bine, nici de rău. Dar din ce vedem e un anumit echilibru pe care încearcă să-l transmită echipei. Și în ceea ce privește atacul și apărarea. Mie mi-a plăcut atitudinea lui de la partida cu Mainz. A fost și un alt adversar.

A venit cu 5 spate, voia să nu piardă. Luni a jucat în oglindă. Deciziile lui mi s-au părut cât se poate de bune. Dacă tu nu vrei să riști, nu risc nici eu sau risc mai târziu. S-a păstrat un echilibru până s-a ivit situația aia cu penalty-ul la Cicâldău.

Chiar dacă el nu a fost principal, dar se vede că a participat la multe meciuri internaționale. Întotdeauna o partidă de tipul celei cu Mainz cam așa trebuie să stea. Nu înseamnă că dacă dau gol în min 10 am câștigat partida. Pot să dau în 85 și să îmi fie bine. Un meci de tipul ăsta cam așa se joacă.

Mie mi-a plăcut și la meciul cu U Cluj. Nu s-a expus. Bergodi s-a gândit să ne prindă pe contraatac. Nu au avut decât șutul lui Lukic în plasa laterală, în rest nu am avut spații ca să ne expunem”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cupa României, următorul test pentru Filipe Coelho

Universitatea Craiova nu e implicată doar în lupta la titlu și în cea pentru calificarea în primăvara europeană. Oltenii au obiectiv și Cupa României. În etapa a 2-a din grupe, U Craiova are meci la Petrolul, joi, 4 decembrie, de la ora 21:00.

„(n.r. – Crezi că va rămâne la sistemul cu 3 fundași?) Depinde de ce avem la dispoziție. Aseară nu era de jucat cu 4. Nu aveam fundașul dreapta, care e Mogoș. Mogoș venea după două meciuri cu încărcătură maximă, cu FC Argeș și cu Mainz. La vârsta lui putea să clacheze. Și eu poate făceam în felul ăsta. Avem posibilitatea acolo până vine Mora să jucăm acolo în bandă cu Teles. Dar e bine că echipa are mobilitatea asta tactică și în funcție de adversar să aleagă sistemele”, a adăugat președintele de onoare al oltenilor.