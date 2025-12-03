Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”

Sorin Cârțu a comentat mandatul de până acum a lui Felipe Coelho la Universitatea Craiova. Președintele de onoare al oltenilor a vorbit la superlativ despre tehnicianul lusitan
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 10:35
Sa schimbat Universitatea Craiova dupa venirea lui Coelho Sorin Cartu laude la scena deschisa pentru tehnicianul portughez Se vede ca a facut asta
EXCLUSIV FANATIK
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cu o experiență uriașă în fotbal, atât ca jucător, antrenor sau conducător, Sorin Cârțu (70 de ani) nu e un om ușor de impresionat. A făcut-o însă Filipe Coelho (45 de ani), după doar 3 meciuri pe banca Universității Craiova.

Sorin Cârțu e impresionat de mandatul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este neînvinsă de când echipa a fost preluată de Filipe Coelho. Cu lusitanul la timonă, oltenii au două victorii și un rezultat de egalitate. Cel mai important succes este cel din Conference League, scor 1-0, cu Mainz. 

ADVERTISEMENT

În campionat, U Craiova este pe locul 4, cu 33 de puncte, la cinci lungimi de liderul Rapid. La o zi distanță de la remiza albă cu U Cluj, Sorin Cârțu a făcut o scurtă analiză a antrenorului portughez.

„Sunt 2-3 săptămâni. Nu pot să îi pun eticheta antrenorului nici de bine, nici de rău. Dar din ce vedem e un anumit echilibru pe care încearcă să-l transmită echipei. Și în ceea ce privește atacul și apărarea. Mie mi-a plăcut atitudinea lui de la partida cu Mainz. A fost și un alt adversar. 

ADVERTISEMENT
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la...
Digi24.ro
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei

A venit cu 5 spate, voia să nu piardă. Luni a jucat în oglindă. Deciziile lui mi s-au părut cât se poate de bune. Dacă tu nu vrei să riști, nu risc nici eu sau risc mai târziu. S-a păstrat un echilibru până s-a ivit situația aia cu penalty-ul la Cicâldău.

ADVERTISEMENT
Prezentatoarea cu salariu de 850.000€ a leșinat ÎN DIRECT: ”Sunt foarte jenată”
Digisport.ro
Prezentatoarea cu salariu de 850.000€ a leșinat ÎN DIRECT: ”Sunt foarte jenată”

Chiar dacă el nu a fost principal, dar se vede că a participat la multe meciuri internaționale. Întotdeauna o partidă de tipul celei cu Mainz cam așa trebuie să stea. Nu înseamnă că dacă dau gol în min 10 am câștigat partida. Pot să dau în 85 și să îmi fie bine. Un meci de tipul ăsta cam așa se joacă.

Mie mi-a plăcut și la meciul cu U Cluj. Nu s-a expus. Bergodi s-a gândit să ne prindă pe contraatac. Nu au avut decât șutul lui Lukic în plasa laterală, în rest nu am avut spații ca să ne expunem”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT

Cupa României, următorul test pentru Filipe Coelho

Universitatea Craiova nu e implicată doar în lupta la titlu și în cea pentru calificarea în primăvara europeană. Oltenii au obiectiv și Cupa României. În etapa a 2-a din grupe, U Craiova are meci la Petrolul, joi, 4 decembrie, de la ora 21:00.

(n.r. – Crezi că va rămâne la sistemul cu 3 fundași?) Depinde de ce avem la dispoziție. Aseară nu era de jucat cu 4. Nu aveam fundașul dreapta, care e Mogoș. Mogoș venea după două meciuri cu încărcătură maximă, cu FC Argeș și cu Mainz. La vârsta lui putea să clacheze. Și eu poate făceam în felul ăsta. Avem posibilitatea acolo până vine Mora să jucăm acolo în bandă cu Teles. Dar e bine că echipa are mobilitatea asta tactică și în funcție de adversar să aleagă sistemele”, a adăugat președintele de onoare al oltenilor.

Filipe Coelho, prin ochii lui Sorin Cartu. BILE ALBE si BILE NEGRE ale tehnicianului de la U Craiova

Dinamo, lider într-un clasament inedit! Ce poziție ocupă FCSB
Fanatik
Dinamo, lider într-un clasament inedit! Ce poziție ocupă FCSB
Cum funcționează tandemul Coelho – Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația...
Fanatik
Cum funcționează tandemul Coelho – Toni Petrea la Universitatea Craiova. Adevărul despre relația dintre cei doi: „Altfel se transmite mesajul în română”
Valeriu Iftime, aroganță totală înainte de FC Botoșani – Rapid, meci pentru primul...
Fanatik
Valeriu Iftime, aroganță totală înainte de FC Botoșani – Rapid, meci pentru primul loc în SuperLiga: „Nu am emoții. Vom câștiga”. Care sunt echipele de care se teme
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
O nouă Cooperativă în fotbalul românesc?! Suspiciuni de blaturi în SuperLiga: 'Există o...
iamsport.ro
O nouă Cooperativă în fotbalul românesc?! Suspiciuni de blaturi în SuperLiga: 'Există o înțelegere între unii dintre patroni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!