S-a scris istorie! Care este cea mai mică țară calificată vreodată la Cupa Mondială

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale se anunță deja una cu totul atipică. Numărul de participante a crescut, iar recent a obținut calificarea la turneul final o națională cu doar câteva sute de mii de locuitori.
Curaçao și Haiti sunt naționalele din America Centrală care au obținut bilete la turneul final de anul viitor, după ce și-au câștigat grupele preliminare din zona CONCACAF. Ambele s-au calificat după ce au terminat pe primul loc în grupe.
Curaçao devine cel mai mic stat din istorie care trimite naționala de fotbal la Campionatul Mondial. Insula din Marea Caraibelor este, în continuare, parte a Regatului Țărilor de Jos și are o populație totală de doar 156 de mii de oameni. În orașul Brăila trăiesc în prezent aproximativ 152 de mii de oameni.
Antrenorul Dick Advocaat a fost artizanul acestei calificări la Campionatul Mondial. Tehnicianul olandez de 79 de ani a preluat frâiele selecționatei din Caraibe pe finalul carierei și a reușit să o ducă la turneul final. Ce-i drept, Curaçao are în lot mulți fotbaliști care evoluează în Europa.
De altfel, niciunul dintre jucătorii care au dus selecționata din Caraibe la Campionatul Mondial nu s-a născut în Curaçao. Marea majoritate a fotbaliștilor s-au născut și au trăit în Țările de Jos, însă au ales să reprezinte insula din America Centrală. Cel mai sonor nume este Jurjen Locadia, atacant la Intercity, dar care a trecut pe la Brighton. În lot se mai regăsesc: Obispo (PSV), Bacuna (Gaziantep), Paulina (Dortmund).
Haiti este un alt nume-surpriză care a obținut bilete la Campionatul Mondial de anul viitor. Totuși, populația acestui stat ajunge la aproape 12 milioane, iar surpriza nu este la fel de mare comparând cu cazul Curaçao.
Naționala de fotbal a statului Haiti a terminat pe primul loc într-o grupă cu Honduras, Costa Rica și Nicaragua și merge la Campionatul Mondial de anul viitor. Majoritatea fotbaliștilor joacă în ligile din Franța, însă în echipă și-au făcut loc și jucători din Premier League sau liga Greciei.