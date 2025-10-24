Sport

S-a scris istorie în cupele europene: campioana țării cu 40.000 de locuitori, victorie de prestigiu cu o echipă importantă

Etapa a doua din Conference League a adus un rezultat notabil pentru campiona din Gibraltar, care a obținut prima victorie din istoria țării în faza grupelor a unei cupe europene.
Mihai Alecu
24.10.2025 | 11:24
Campioana din Gibraltar a scris istorie în Conference League
Într-o seară în care FCSB a pierdut cu Bologna, 1-2, iar Universitatea Craiova a remizat, 1-1, acasă, cu Noah, un alt rezultat a atras atenția.

S-a scris istorie în Conference League! Campioana din Gibraltar învinge campioana Poloniei

Campiona ultimului sezon din Gibraltar, țară care are 40.000 de locuitori, de 5 ori mai puțin față de cel mai slab popular sector din București, a reușit să obțină o victorie istorică. Concret, cei de la Lincoln Red Imps s-au impus în meciul jucat cu Lech Poznan, 2-1, și au devenit astfel prima echipă din Gibraltar care câștigă un meci european în faza grupelor. Interesant este că golul victoriei a fost marcat de Oliva Christian Rutjens, fotbalist ce în urmă cu doi ani era legitimat la Chindia Târgoviște.

Interesant este că Lech Poznan a fost campioana Poloniei în sezonul trecut și a avut un parcurs dezastruos în preliminarii, nereușind calificarea nici în Champions League, nici în Europa League. Așa a ajuns echipa poloneză să fie bătută în grupa de Conference League de către formația din Gibraltar, care acum, de ce nu, se poate gândi și la alte succese, care să crească șansele de calificare mai departe în competiție.

Dacă facem o comparație între cele două loturi, putem observa diferența uriașă existentă între cotațiile oferite de Transfermarkt. Conform site-ului, cei de la Lincoln Red Imps au un lot care e cotat la 7,5 milioane de euro, în timp ce valoarea celor de la Lech Poznan este de 43 de milioane de euro.

Lincoln Red Imps nu e la prima ispravă. În 2016, o bătea pe Celtic

Lincoln Red Imps a atras atenția în 2016, când a reușit o victorie istorică împotriva echipei Celtic Glasgow în turul preliminar al Ligii Campionilor, un rezultat considerat una dintre cele mai mari surprize din fotbalul european. Formația din Gibraltar s-a impus cu 1-0, însă nu a reușit să repete minunea și la retur, fiind învinsă în Scoția cu 3-0 și părăsind astfel competiția în turul 2.

De atunci, clubul fondat în anul 1976 a devenit un nume respectat în fotbalul micilor națiuni, reprezentând Gibraltarul în competițiile UEFA în mod constant. Ceea ce ar mai fi de notat este că structura clubului este în continuare una semiprofesionistă, o parte din jucători având și al doilea job, pe lângă cel de la echipă.

