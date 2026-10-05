S-a scris istorie în România – Suedia! Niciun alt jucător nu mai reușise asta în Nations League la acest nivel

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Viktor Gyokeres a devenit primul jucător din istorie care reușește să înscrie în șapte meciuri la rând în Nations League. Atacantul suedez a deschis scorul în minutul 13, reușind să trimită în poarta goală după o minge pierdută de Nicușor Stanciu și recuperată de suedezi la mijlocul terenului.

Viktor Gyokeres a scris istorie pentru Suedia în Nations League, la cel mai înalt nivel

Atacantul lui Arsenal a înscris în toate cele patru meciuri din actuala ediție din Nations League, dar și în trei partide din ediția precedentă. Este vorba despre partidele cu Estonia, Slovacia și Azerbaijan din ediția precedentă, dar și meciurile cu România (acasă), Polonia, Bosnia și, astăzi, România (în deplasare la București)

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Viktor Gyokeres a debutat pentru naționala Suediei în ianuarie 2019 și a reușit 25 de goluri în 41 de selecții pentru naționala nordică. Cotat la 60 de milioane de euro, Gyokeres este jucător de bază în atacul Suediei, la fel cum este și

Norocul românilor a făcut ca Isak să lipsească în această seară pe Arena Națională din cauza unei accidentări. De altfel, suedezii nu s-au putut baza la București pe Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark. Pentru România, actuala campanie din Nations League s-a dovedit a fi un fiasco, astfel că fanii așteaptă să vadă ce se va întâmpla în preliminariile pentru viitorul campionat european.

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Viktor Gyokeres nu este titular incontestabil la Arsenal Londra, cu toate că joacă bine la națională

din Nations League, în victoria cu 3-1 împotriva Poloniei. Cu toate acestea, în acest sezon atacantul nu a fost încă titular într-un meci de Premier League pentru Arsenal, fiind mereu rezerva lui Kai Havertz.

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Chiar dacă performanțele atacantului la echipa națională par impresionante, presa suedeză nu avut însă o părere exagerat de bună despre prestația lui Gyokeres. TVmatchen i-a acordat nota 7 din 10, lăudându-i efortul și incursiunile periculoase, dar remarcând că a părut ușor „kantig” cu mingea la picior, adică stângaci și adesea izolat în fața mai multor fundași polonezi.

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SvenskaFans l-a notat cu 3 din 5. Publicația suedeză a remarcat că atacantul a intrat mai bine în joc după o primă repriză discretă, iar ulterior a găsit spațiul necesar pentru a înscrie golul de 3-1. Până atunci, însă, avusese perioade în care fusese discret sau chiar aproape invizibil.