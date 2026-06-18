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S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după Elveția – Bosnia 4-1! Cine e Johan Manzambi, care a bătut un record vechi de 24 de ani

S-a scris istorie la Campionatul Mondial! Cine este Johan Manzambi și ce a reușit în meciul Elveția - Bosnia 4-1, disputat joi seară în Grupa B
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 01:38
Sa scris istorie la Campionatul Mondial dupa Elvetia Bosnia 41 Cine e Johan Manzambi care a batut un record vechi de 24 de ani
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S-a scris istorie la Campionatul Mondial, după Elveția - Bosnia 4-1. Foto: Profimedia
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Johan Manzambi (20 de ani) a scris istorie la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, cu ocazia meciului Elveția – Bosnia 4-1, disputat joi seară pe fusul orar al României în SUA, pe „SoFi Stadium” din Inglewood, California. Mijlocașul lui Freiburg a început partida ca rezervă și a fost introdus pe teren de selecționerul Murat Yakin în minutul 71, în locul lui Ndoye.

Johan Manzambi a scris istorie la Campionatul Mondial, după Elveția – Bosnia 4-1

După doar trei minute, a reușit să marcheze și să deschidă astfel scorul în acest meci. În minutul 90 a punctat din nou, devenind astfel cel mai tânăr fotbalist din istoria Campionatului Mondial care semnează o dublă din postura de rezervă. La 20 de ani și 247 de zile, el l-a depășit la acest capitol pe paraguayanul Nelson Cuevas, care reușise acest lucru la ediția din 2002, într-un meci cu Slovenia, la 22 de ani și 153 de zile.

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De asemenea, această partidă dintre Elveția și Bosnia a mai consemnat o bornă importantă în istoria Campionatului Mondial de fotbal. A fost pentru prima dată când nu mai puțin de cinci goluri, toate în cazul de față, au fost marcate după minutul 70, fără a fi luate în calcul în această statistică meciurile care au avut parte de prelungiri.

Cine este Johan Manzambi

Revenind la Johan Manzambi, potrivit statisticienilor de la Opta, grație golurilor marcate în acest Elveția – Bosnia 4-1, el a devenit al treilea cel mai tânăr marcator elvețian la Campionatul Mondial din istorie. Despre el se poate nota că a avut un sezon foarte bun la Freiburg în Bundesliga, astfel încât această evoluție bună de pe tărâm american ar veni în principiu ca o consecință firească a evoluțiilor lui din ultimul timp.

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Interesant de remarcat este că el și-a dorit în primă fază să fie portar atunci când s-a apucat de fotbal, dar în cele din urmă a ajuns în câmp după insistențele familiei în acest sens, întrucât se putea vedea foarte clar încă de la o vârstă foarte fragedă că avea un talent special cu mingea la picior. Manzambi s-a născut la Geneva din părinți originari din Angola și Republica Democrată Congo și a fost crescut din punct de vedere fotbalistic de cei de la Servette, ulterior ajungând în academia nemților de la Freiburg. Este extrem de versatil și poate juca în principiu pe orice poziție de la mijlocul terenului în sus, bineînțeles în plan ofensiv.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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