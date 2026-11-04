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S-a scris istorie la meciul Realului din Champions League! Ce a reușit colegul lui Răzvan Marin

Catalin Oprea
04.11.2026 | 21:12
Sa scris istorie la meciul Realului din Champions League Ce a reusit colegul lui Razvan Marin
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S-a scris istorie la meciul Realului din Champions League! Ce a reușit colegul lui Răzvan Marin. Foto: Profimedia
În etapa cu numărul 4 din faza grupelor UEFA Champions League, Aboubakary Koita a reușit o premieră pentru fotbalul din țara sa, chiar împotriva celei mai titrate echipe ale competiției, Real Madrid.
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Seara de UEFA Champions League a adus un moment de referință nu doar pentru clubul elen AEK Atena, ci și pentru întreaga istorie a fotbalului african. Aboubakary Koïta (28 de ani), extrema stângă a formației din Grecia, a reușit o performanță istorică: a devenit primul fotbalist din Mauritania care înscrie un gol în faza principală a Ligii Campionilor, oferind o demonstrație de curaj chiar în fața celei mai titrate echipe din istoria competiției, Real Madrid.

Aboubakary Koita, titular în meciul de coșmar pentru fanii Craiovei

Koita a fost integralist anul trecut în cel mai dramatic meci european al Craiovei din precedenta stagiune. Este vorba de meciul pe care formația antrenată de Coelho l-a pierdut pe terenul celor de la AEK Atena, în ultima etapă din faza grupelor Conference League. La acel moment, oltenii aveau nevoie doar de un egal pentru a se califica în faza superioare a competiției.

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După ce a condus până în prelungirile partidei, Craiova s-a văzut egalată și ulterior învinsă de formația greacă după două goluri înscrise în prelungirile jocului. În acea confruntare, românul Răzvan Marin, lăsat pe bancă în meciul cu Real Madrid, a reușit pasa decisivă de la primul gol al formației elene.

Cine este Aboubakary Koita

Aboubakary Koïta este un fotbalist care a debutat în fotbalul mare pentru Gent, urmând să poarte ulterior tricoul mai multor echipe belgiene, printre care se enumără Kortrijk, Beveren și St. Truiden. În 2024, acesta a plecat la AEK Atena, formație pentru care a înscris de 15 ori și pentru care a oferit 9 pase decisive, în cele 96 de meciuri disputate în toate competițiile. Cota actuală de piață a jucătorului din Mauritania este de 5.000.000 de euro, conform Transfermarkt.

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Răzvan Marin, doar rezervă în AEK Atena – Real Madrid

Internaționalul român a fost totuși introdus pe teren în minutul 60, în locul lui Gacinovic. După golul marcat de Aboubakary Koita, Real Madrid a reușit să egaleze, în minutul 32, grație unui gol superb marcat de Jude Bellingham, cu călcâiul. 

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