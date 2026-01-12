S-a separat de Paula Badosa și s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis. Cu cine are o relație Stefanos Tsitsipas

ADVERTISEMENT

Stefanos Tsitsipas s-a separat de Paula Badosa după o legătură amoroasă care a trecut prin multe suișuri și coborâșuri. Tenismenul de origine greacă s-a cuplat la scurtă vreme după despărțire cu o altă jucătoare de tenis.

Stefanos Tsitsipas, relație cu o jucătoare de tenis

, precizând că 2025 a fost un an foarte greu pentru ea. Sportiva a transmis că nu i-a fost deloc ușor să se concentreze, însă a trecut peste despărțire.

A fost surprinsă alături de un coleg din circuit, după ce . Se pare că pe aceeași rețetă a mizat și jucătorul de tenis în vârstă de 27 de ani. S-a cuplat cu o altă tenismenă, mai are cu un an.

Datorită unei filmări pe care a distribuit-o pe rețelele de socializare, fanii au putut vedea cu cine se iubește. Tenismenul este extrem de apropiat de Kristen Thoms, născută pe 7 aprilie 1997, în Chicago, Illinois, SUA.

Tânăra de 28 de ani și-a petrecut sărbătorile de iarnă în Namibia alături de fostul iubit al Paulei Badosa. Stefanos Tsitsipas și frumoasa blondină s-au bucurat de o călătorie plăcută prin intermediul căreia și-au oficializat relația de dragoste.

Cine este iubita lui Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas și actuala parteneră de viață împărtășesc aceeași pasiune pentru sport. Ambii s-au focusat pe tenis foarte multă vreme, Kristen Thoms având o carieră de succes în tenisul universitar. A debutat în anul 2015, la Western Michigan Super Challenge.

De asemenea, a participat la numeroase turnee profesioniste, însă a luat decizia să se retragă. După ce a renunțat la activitatea competițională blondina a decis să se orienteze spre o cu totul altă direcție. A ales să fie model.

În plus, pe social media se declară drept influencer, având o comunitate destul de mare de fani. Stefanos Tsitsipas se focusează atât pe viața amoroasă, cât și pe carieră. În prezent, se pregătește pentru Australian Open.

Turneul de la Melbourne se desfășoară în perioada 18 ianuarie – 1 februarie 2026. Jucătorul de tenis, clasat în momentul de față pe locul 34 ATP, nu a câștigat până în acest punct al carierei sale niciun turneu de Grand Slam.