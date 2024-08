S-a sfârșit calvarul pentru Vladimir Screciu! Mijlocașul a revenit pe teren în derby-ul Universitatea Craiova – Rapid

Costel Gâlcă l-a aruncat în luptă pe Vladimir Screciu în derby-ul Universitatea Craiova – Rapid București, în minutul 88. Mijlocașul „alb-albaștrilor” revine pe teren la cinci luni și jumătate de la accidentarea din derby-ul Olteniei cu FC U Craiova 1948.

S-a sfârșit calvarul pentru Vladimir Screciu! Mijlocașul a revenit pe teren în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii „alb-albaștrilor”. în tricoul Universității Craiova în derby-ul cu Rapid București, după ce în etapa trecută s-a aflat pe banca de rezerve, însă nu a fost folosit de Costel Gâlcă. L-a înlocuit pe Mihai Căpățînă în minutul 88, când scorul pe „Ion Oblemenco” era 1-1.

Internaționalul român al Universității Craiova a revenit pe teren, după o perioadă complicată din carieră. Titularul naționalei în mandatul lui Edi Iordănescu nu a mai jucat de pe 10 martie 2024, din cauza unei accidentări.

Mijlocașul „alb-albaștrilor” ieșea în lacrimi de la derby-ul cu FC U Craiova 1948, din cauza unei accidentări horror. De atunci, Vladimir Screciu a stat mai mult prin clinici de recuperare decât pe terenul de joc.

Vladimir Screciu a plecat prima dată la o clinică privată din Finlanda, așa cum site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate. Sorin Cârțu făcea o dezvăluire incredibilă la FANATIK SUPERLIGA despre mijlocașul Universității Craiova la acea vreme.

„Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară”, spunea Sorin Cârțu.

A ratat EURO 2024 din cauza accidentării! Ce s-a întâmplat cu Screciu în timpul cantonamentului Universității Craiova

Accidentarea din derby-ul cu FC U Craiova 1948 l-a împiedicat pe . Mijlocașul român i-a susținut pe colegii de la națională din fața televizorului la turneul final.

Accidentarea internaționalului român a recidivat la câteva zile distanță de revenirea la antrenamentele din Lunca Jiului și astfel a ratat orice șansă să fie apt pentru debutul sezonului. Mijlocașul Universității Craiova nu a fost în lotul oltenilor pentru cantonamentul din Austria din această cauză.

Acesta a plecat de urgență la o clinică din Madrid pentru recuperare, chiar înainte că „alb-albaștrii” să își ia zborul în Austria: „Pentru mine vacanța s-a terminat puțin mai repede, pentru că o să mă duc la Madrid la o clinică”.

După perioada de recuperare de la clinica din Madrid, Vladimir Screciu și-a reluat pregătirea cu Universitatea Craiova în baza de pregătire de la Lunca Jiului. Acesta a revenit în lotul „alb-albaștrilor”, după succesul categoric cu UTA Arad.

Screciu: „M-am săturat să stau în tribune, am foame de fotbal”

până în acest moment la conferința de presă înaintea derby-ului cu Rapid București. Fotbalistul Universității Craiova consideră că această perioadă a fost cea mai grea din cariera lui.

„Chiar îmi doresc să revin la echipa națională, dar în primul rând trebuie să îmi recapăt postul de titular la Universitatea Craiova. Am emoții constructive, îmi era foarte dor să mă aflu cu băieții pe gazon.

M-am săturat să stau în tribune, sper să nu mai apară astfel de evenimente. Am foame de joc, a trecut mult timp și am foame de fotbal. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar vreau să dau totul uitării.

Familia a fost lângă mine tot timpul, la fel și clubul. Tot greul doar eu l-am simțit, mă bucur că mă aflu aici acum. Nu am trecut amândoi prin aceeași situație, la Nicușor Bancu a fost altceva. Sper să am același parcurs ca Nicușor Bancu și să revin la națională după accidentare”, a spus Screciu.