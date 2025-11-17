S-a simțit lipsa lui Nicolae Stanciu în haosul de la Zenica?! Verdictul lui Adrian Mutu: „ADN de echipă moale”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu nu a avut milă de tricolori după înfrângerea de la Zenica, 1-3 în fața Bosniei. Fostul decar al naționalei a acuzat lipsa de agresivitate a fotbaliștilor pregătiți de Mircea Lucescu și crede că prezența căpitanului Stanciu ar fi putut fi de ajutor.

Cât de mult a contat absența lui Stanciu cu Bosnia? De ce a lipsit jucătorul și verdictul lui Adrian Mutu

Nicolae Stanciu a lipsit la Bosnia – România 3-1 din cauza unei accidentări, iar banderola și numărul 10 au mers la Ianis Hagi. Lucrurile au stat bine în prima repriză, iar România a intrat cu 1-0 la pauză. Totuși, situația s-a schimbat dramatic în partea a doua, când bosniacii au dominat meciul la toate capitolele și, în special, din punct de vedere al agresivității.

În aceste condiții s-a ridicat întrebarea dacă prezența lui Stanciu, fie doar și pe banca de rezerve, ar fi putut schimba ceva. Iar Adrian Mutu este de părere că da. „Eu zic că era nevoie de Stanciu. Dar aici nu se duce responsabilitatea către un singur jucător. Eu cred că e în ADN-ul echipei. E o echipă moale! Aseară trebuia să răspundă toată echipa, toți să aibă nerv!”

Jucătorii români, criticați după eșecul de la Zenica: „Am părut o echipă de fricoși”

Lipsa de implicare fizică, de agresivitate, a fost observată și de moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici: „Din păcate, am părut în a doua repriză – și pe fondul presiunii de acolo – o echipă de fricoși”.

A fost momentul în care Adi Mutu nu s-a mai abținut. Fostul internațional a făcut o comparație cu generația din care el a făcut parte.

„Tu crezi că, pe vremea mea la echipa națională, eram eu sau Chivu singurii care aveam reacție? Începeau Rădoi, Raț, Tamaș să dea în ei și atunci cu toții ne motivăm unii pe ceilalți. Nu unul neapărat”, a tunat Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, despre lacunele căpitanului Ianis Hagi

În Bosnia, până la momentul schimbării sale. Însă, la Zenica, nu a fost cel mai potrivit pentru acest loc. De ce? Răspunsul la dat tot Mutu: „Ianis ce să facă? Ianis nu e în ADN-ul lui să fie așa de agresiv! Se vede și cum joacă, și cum se comportă pe teren”

Mutu a mutat responsabilitatea pe fotbaliștii din defensivă și cei cu experiență. Care, din punctul lui de vedere, ar fi trebuit să simtă mai bine momentul și tensiunea partidei cu Bosnia și să reușească să-și motiveze colegii.

„Trebuia ăia din apărare, fundașii. Chipciu are asta în el, vrea să reacționeze. Mai are și o vârstă, trebuia să-și dea seama de moment, să țipe puțin la coechipieri și să aibă o reacție”, a precizat Mutu.

Cum ar fi trebuit să reacționeze tricolorii la jocul dur al Bosniei

Iar lipsa de agresivitate este principalul reproș al lui Adrian Mutu pentru componenții naționalei. „Când te duci în contrast, când te duci în duel, du-te să simtă! Ia și tu cartonașe la intrări adevărate, pe minge, și stai în picioare. Arată-le că nu ți-e frică! Că dacă nici nu le arăți că la nivel de duel poți să duci, atunci e clar că te domină și psihologic, iar șansele s-au diminuat clar”, a explicat Adrian Mutu.

Adrian Mutu s-a resemnat: „Poate nu e în ADN-ul echipei actuale să fie agresivă”

Nici în continuare Adi Mutu nu și-a ascuns Fostul decar nu acceptă ca România să sufere precum la Zenica. Dar a găsit și o posibilă explicație.

„Cred că e primul meci în care văd că suferim la nivelul ăsta și nu neapărat fizic. Când îi aud pe toți că noi nu suntem așa, eu nu sunt de acord. Eu cred că noi suntem așa! Eu nu accept că ne-au căpăcit ăștia. Ei sunt mai agresivi. Noi, aseară, nu știu… Poate nu e în ADN-ul echipei actuale să fie agresivă, dar noi am avut și naționale foarte agresive”, a concluzionat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.