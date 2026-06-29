S-a spart norocul! Premiera negativă bifată de Germania după ce a fost eliminată de Paraguay la penalty-uri în 16-imile CM 2026

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Germania a continuat seria evoluțiilor dezamăgitoare la Cupa Mondială, iar meciul cu Paraguay din 16-imi s-a decis la loviturile de departajare, unde sud-americanii au avut câștig de cauză, 4-3, după 1-1 la finalul celor 120 de minute. Astfel, elevii lui Julian Nagelsmann au stricat recordul extraordinar al Germaniei, care nu pierduse niciodată la loviturile de departajare în istoria Cupei Mondiale.

Germania, premieră negativă la Cupa Mondială. Final dramatic în meciul cu Paraguay

Seria execuțiilor a început rău pentru Germania, șutul trimis de Kai Havertz fiind respins de portarul Orlando Gill. Al doilea jucător care a ratat a fost Nick Woltemade, iar sud-americanii au avut două șanse de a tranșa jocul, însă Antonio Sanabria a trimis pe lângă poartă, iar Manuel Neuer a respins șutul trimis de Fabian Balbuena. Apoi, șutul lui Jonathan Tah a trecut peste poartă, iar Jose Canale nu i-a mai iertat pe nemți și a adus calificarea Paraguayului în optimi.

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reprezintă un dezastru pentru Germania, care avea un record fabulos la Cupa Mondială când vine vorba de meciurile decise la loviturile de departajare. „Die Mannschaft” s-a aflat de patru ori în această situație înainte de duelul cu Paraguay și s-a impus de fiecare dată, în partide contra unor adversari mult mai bine cotați.

1982 (semifinale) : Germania de Vest – Franța 3-3, 5-4

1986 (sferturi) : Germania de Vest – Mexic 0-0, 4-1

1990 (semifinale) : Germania de Vest – Anglia 1-1, 4-3

2006 (sferturi) : Germania – Argentina 1-1, 4-2

Care a fost primul meci de la un turneu final major pe care Germania l-a pierdut la loviturile de departajare

Înainte de , Germania nu pierduse niciodată la loviturile de departajare când vine vorba de Cupa Mondială, însă a înregistrat un eșec extrem de memorabil la Campionatul European. În finala din 1976, contra Cehoslovaciei, Germania de Vest era învinsă cu 5-3 după 2-2 la finalul celor 120 de minute, iar execuția decisivă a rămas în istorie.

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Omul care a adus trofeul a fost Antonin Panenka, care a marcat cu o „scăriță”, execuție care acum îi poartă numele. În celelalte două meciuri decise la loviturile de departajare, Germania a învins Anglia în semifinalele ediției din 1996, pe care „Mannschaft”-ul avea să o câștige, și Italia în sferturile EURO 2016.