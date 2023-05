S-a spus că Tudor Chirilă a bătut-o, iar acum Andreea Raicu a zis adevărul: “O relație extrem de tumultoasă”

Andreea Raicu și Tudor Chirilă au avut o relație acum mult timp și s-a spus că artistul ar fi bătut-o. Invitată în platoul emisiunii lui Denise Rifai, fosta prezentatoare TV a spus adevărul despre relația cu solistul trupei Vama.

A bătut-o Tudor Chirilă pe Andreea Raicu? Fosta prezentatoare a spus adevărul

În anii 2000, atunci când cei doi formau un cuplu, au existat speculații potrivit cărora fosta prezentatoare de la Big Brother ar fi fost agresată fizic de cântăreț. Andreea Raicu a recunoscut că relația a fost, într-adevăr, una tumultoasă. Cu toate acestea, artistul nu a fost niciodată agresiv cu ea.

“Până să-l cunosc pe Tudor și să-l am invitat în emisiune – a fost invitat la Reuniunea de clasă – cred că n-am ascultat niciodată Vama Veche. A început să-mi placă după ce am început o relație cu el.

Dar, într-adevăr, a fost o relație extrem de tumultuoasă. Și nu, nu m-a agresat Tudor niciodată!”, a declarat Andreea Raicu în cadrul emisiunii , de la Kanal D.

În continuare, Denise Rifai a întrebat-o pe vedetă dacă a existat un alt fost iubit care a agresat-o. Andreea Raicu a dezvăluit că da, dar că acest lucru s-a întâmplat o singură dată. Fosta prezentatoare nu a dat și un nume.

“Au fost relații tumultuoase, pentru că, fiind vorba de pasiune… s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat o singură dată, nu a mai existat o a doua oară”, a mai spus Andreea Raicu.

Andreea Raicu, dezvăluiri despre relația cu tatăl ei

Andreea Raicu nu a avut o relație foarte bună cu tatăl ei. Acesta nu a avut vreodată încredere că vedeta va reuși să realizeze ceva în viață. Tensiunile cu tatăl ei i-au influențat vedetei și relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Astfel, vedeta a făcut tot ce a putut pentru a ajunge cât mai departe și pentru a-i demonstra tatălui ei că este capabilă de multe. Fosta prezentatoare nu a lăsat niciun bărbat să aibă grijă de ea și a avut nevoie de multă terapie din cauza tatălui.

“Mi-a luat foarte mult timp să mă împac cu tot ce s-a întâmplat, pentru că, la momentul respectiv eram foarte nervoasă și furioasă pe el. (…) Și a mai zis: ‘O să vină acasă cu burta la gură și nici măcar nu o să știe cine e tatăl și o să aibă tot timpul nevoie de un bărbat care să aibă grijă de ea’.

Am fost atât de furioasă, încât trei-patru luni nu am mai vorbit cu el și el nu știa de ce. M-a influențat mult, pentru că mă gândeam că, dacă vreun bărbat are vreodată grijă de mine, tatăl meu are dreptate.

De aceea, toată viața nu cred că am lăsat vreun bărbat cu care aveam o relație să aibă grijă de mine. M-a marcat foarte tare acea frază și a trebuit să fac foarte multă terapie ca să pot să ies din această poziție a unei fetițe care trebuie să demonstreze tatălui ei că este capabilă să facă lucruri, că nu va rămâne proastă…”, a mai spus Andreea Raicu la Kanal D.