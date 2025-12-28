S-a stabilit cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025. Cel mai ieftin jucător, cu 3 milioane mai mult decât tot lotul FCSB-ului la un loc!

ADVERTISEMENT

Anul 2025 este aproape să tragă cortina. IFFHS a făcut public cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial. Vezi pe FANATIK.ro ce jucători au fost nominalizați și cât costă în comparație cu FCSB, campioana României.

Cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025

Anul 2025 a adus fotbal la superlativ. Mulți jucători și-au continuat parcursul fenomenal, în timp ce alții au înregistrat progrese fantastice. Federația internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului a urmărit prestațiile fotbaliștilor și a decis cine sunt cei care se califică pentru cel mai bun prim „11” din acest an.

ADVERTISEMENT

PSG, , are cei mai mulți reprezentanți (5). Tot ea este echipa care a dat anul acesta, precum și în „11-le” prezentat, .

În echipă se mai regăsesc fotbaliști de la echipe de top precum Manchester City (2), Barcelona (2), Real Madrid (1) și Bayern Munchen (1). Iată, mai jos, cum arată echipa completă:

ADVERTISEMENT

Cel mai bun prim „11” din 2025: Donnarumma – N. Mendes, Pacho, Hakimi – Vitinha, Pedri, Yamal – Mbappe, Haaland, Kane, Dembele.

ADVERTISEMENT

Cât valorează fiecare jucător

Atacul este unul stelar, și totodată letal. Mbappe și Haaland valorează fiecare câte 200 de milioane de euro, Dembele 100 de milioane, iar Kane este cotat la 65 de milioane de euro. Linia de mijloc vine de asemenea cu sume fabuloase: Vitinha (110 milioane de euro), Pedri (140 de milioane de euro) și Yamal (200 de milioane de euro).

ADVERTISEMENT

Fundașii, care sunt toți colegi la PSG, valorează astfel: Nuno Mendes (75 de milioane de euro), Pacho (70 de milioane de euro) și Hakimi (80 de milioane de euro). Portarul, Donnarumma, este cu doar 3 milioane de euro mai scump decât întreg lotul de la FCSB: 45 de milioane de euro.

Valoarea totală a lotului de la FCSB

În urma ultimei actualizări pe piața transferurilor, cota lotului de la FCSB a scăzut puțin. Campioana României, care, potrivit Transfermarkt, are 29 de jucători, are o cotă totală de 42,8 milioane de euro.

Cel mai scump fotbalist al bucureștenilor continuă să fie Darius Olaru (6,5 milioane de euro), fiind urmat de fotbaliști precum Bîrligea și Târnovanu (ambii cu 4,5 milioane de euro), Adrian Șut (3,8 milioane de euro) și Ngezana (3 milioane de euro).

Cât valorează întreaga SuperLiga

Întreaga primă divizie fotbalistică din România, care însumează 16 echipe, nu atinge 250 de milioane de euro. Mai exact, conform platformei amintite mai sus, suma totală a loturilor din SuperLiga este de aproape 248 milioane de euro.