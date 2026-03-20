S-a stabilit cine conduce naţionala de handbal feminin la Euro organizat în România! Ce contract a semnat selecţionerul şi ce rol au alegerile. Exclusiv

România va găzdui Campionatul European de handbal feminin la finalul acestui an. Cine va sta pe banca naţionalei României la turneul final şi ce rol au alegerile pentru şefia FRH în acest sens.
Marian Popovici
20.03.2026 | 09:15
2026 este un an important pentru handbalul românesc. În decembrie, România este una dintre gazdele Campionatului European de handbal feminin şi ambiţiile naţionalei sunt mari pentru acest turneu final. Însă, având în vedere că alegerile FRH sunt programate în aprilie, o mare parte a lucrurilor se vor clarifica după această „bătălie”.

Ovidiu Mihăilă, contract semnat până la finalul anului! Va conduce România la Euro?!

Unul dintre semnele de întrebare referitoare la Campionatul European se referă la postul de selecţioner. Cine va conduce, până la urmă, România la Euro? FANATIK a aflat că după Campionatul Mondial încheiat pe locul 9, preşedintele Constantin Din i-a oferit un nou contract lui Ovidiu Mihăilă, parafat până la finalul Euro, adică până la 31 decembrie 2026.

Aşadar, contractual, Ovidiu Mihăilă, în vârstă de 52 de ani, va conduce în continuare echipa naţională, inclusiv la Campionatul European de handbal feminin, lucru confirmat de selecţionerul în funcţie. Există însă un mare semn de întrebare şi el este strict legat de alegerile pentru preşedinţia FRH. În funcţie de candidatul care câştigă, ar putea să se schimbe şi opţiunea pentru selecţionerul României, iar asta va depinde de strategia învingătorului.

Luptă acerbă pentru şefia FRH! Viitorul preşedinte ar putea schimba selecţionerul

Marea luptă se dă între Constantin Din, Sorin Dinu şi Bogdan Voina. Cei trei au fost în aceeaşi barcă la alegerile din 2022, dar relaţiile s-au răcit. Bogdan Voina i-a dat voturile lui Constantin Din înainte de turul doi, cu care a reuşit să îl învingă pe Alexandru Dedu. Sorin Dinu a fost în echipa lui Din şi este vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal.

Alexandru Dedu, un nume greu, fostul preşedinte al FRH din perioada 2014-2022, s-a retras din cursă şi rămâne de văzut cine va câştiga această bătălie din finalul lunii aprilie. Cristian Potoră şi Virgil Ion Popovici sunt şi ei în cursa pentru preşedinţie, dar sunt cotaţi cu şanse mai mici decât trio-ul menţionat mai sus. Alegerile sunt programte pentru 24 aprilie.

România joacă la Cluj-Napoca în Campionatul European!

Campionatul European de handbal feminin se desfăşoară între 3 şi 20 de decembrie, ţări gazdă fiind Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia. Ţara noastră va găzdui două grupe preliminare şi o grupă principală. Oraşele gazdă pentru turneul final sunt Oradea şi Cluj-Napoca, România urmând să dispute toate meciurile în BT Arena.

Până la Campionatul European, naţionala României se pregăteşte în EHF Euro Cup, o competiţie între echipele deja calificate la turneul final. „Tricolorele” au şanse mari să meargă în Final Four, fiind pe locul 2 într-o grupă cu Norvegia, Polonia şi Slovacia. Din cealaltă grupă fac parte Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia.

  • 30.09.2025 este data la care Ovidiu Mihăilă a devenit selecţionerul României
  • 26 de ani au trecut de la precedentul turneu final de seniori găzduit de România (Euro 2000)
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
