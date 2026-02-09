S-a stabilit data alegerilor FRF! Răzvan Burleanu a vorbit despre contracandidaţi: „Știu sigur asta”

ADVERTISEMENT

Alegerile de la FRF au fost programate să se desfășoare pe data de 18 martie în cadrul unei Adunări Generale, a decis în cursul zilei de luni Comitetul Executiv al Federației. Ulterior, președintele Răzvan Burleanu, care va candida acum pentru un al patrulea mandat, a explicat pe larg cu ocazia unei conferințe de presă cum vede el această cursă.

Din declarațiile sale, reiese în mod destul de clar că nu se teme că ar urma să își piardă postul, din două motive. Primul ar avea legătură cu faptul că, susține el, acest rol nu ar mai fi la fel de dorit în prezent de către oamenii din fotbalul românesc așa cum se întâmpla în trecut. În al doilea rând, Burleanu a transmis că în prezent se bazează pe dinspre 80 sau chiar 90 la sută dintre membrii afiliați la Federația Română de Fotbal.

„Cred că funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită ca în trecut. Trebuie să ai capacitatea să aliniezi toate obiectivele şi să le ţii în echilibru.

Trebuie să luăm în calcul şi o reputaţie foarte bună în piaţă, astfel încât veniturile FRF să fie ţinute la un nivel înalt. Nu am informaţii despre un alt candidat, dar ştiu sigur că funcţia de preşedinte nu mai este atât de râvnită.

Nu am un obiectiv în unanimităţi, dar este un lucru pe care îl vedem şi la nivel internaţional. Fac parte din toate jocurile de la nivel european sau internaţional. Nu trebuie să pornim de la premisa că toţi membrii sunt susţinători, dar de obicei, dacă ai o opoziţie de sub 10%, atunci nu vei avea niciodată un opozant.

Dar când opoziţia are o altă viziune şi reuşeşte să stârnească un interes mult mai mare, atunci o să fie şi opozanţi. Ne bazăm pe o susţinere de 80-90% dintre membrii afiliaţi. Sunt şi membri afiliaţi care şi-ar dori să pună în pericol integritatea competiţiei şi aceste chestiuni nu sunt negociabile”, a declarat

Ultimele detalii despre situația lui Mircea Lucescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, , :

„Am avut o discuţie cu domnul Lucescu înainte să fie externat. Suntem în acelaşi scenariu de vineri şi se va deplasa în afara ţării pentru o a doua opinie.



O să discutăm pe 20 februarie dacă va putea să stea pe banca echipei naţionale. Domnul Lucescu se simţea foarte bine, dar ţinând cont de vârsta dumnealui, de experienţa medicală complicată, domnul Lucescu are nevoie de o a doua opinie.

Aşa că am stabilit data de 20 februarie prin care să prioritizăm starea de sănătate a domnului selecţioner şi până la baraj să avem selecţioner.

Toţi selecţionerii ştiu foarte bine, niciodată nu am discutat cu altcineva atâta timp cât selecţionerul era sub contract. La fel stau lucrurile și în acest moment. Toate lucrurile acestea le vom putea face după 20 februarie, dacă domnul Lucescu nu va putea sta pe banca tehnică”.