Sport

S-a stabilit data alegerilor FRF! Răzvan Burleanu a vorbit despre contracandidaţi: „Știu sigur asta”

Răzvan Burleanu nu are emoții înaintea alegerilor de la FRF: „Ne bazăm pe o susținere de 80-90 la sută”. Când vor avea loc.
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.02.2026 | 19:02
Sa stabilit data alegerilor FRF Razvan Burleanu a vorbit despre contracandidati Stiu sigur asta
ULTIMA ORĂ
Răzvan Burleanu, anunț despre alegerile de la FRF. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Alegerile de la FRF au fost programate să se desfășoare pe data de 18 martie în cadrul unei Adunări Generale, a decis în cursul zilei de luni Comitetul Executiv al Federației. Ulterior, președintele Răzvan Burleanu, care va candida acum pentru un al patrulea mandat, a explicat pe larg cu ocazia unei conferințe de presă cum vede el această cursă.

Răzvan Burleanu, foarte încrezător înainte de alegerile de la FRF, programate pe 18 martie. Actualul președinte candidează pentru al patrulea mandat

Din declarațiile sale, reiese în mod destul de clar că nu se teme că ar urma să își piardă postul, din două motive. Primul ar avea legătură cu faptul că, susține el, acest rol nu ar mai fi la fel de dorit în prezent de către oamenii din fotbalul românesc așa cum se întâmpla în trecut. În al doilea rând, Burleanu a transmis că în prezent se bazează pe dinspre 80 sau chiar 90 la sută dintre membrii afiliați la Federația Română de Fotbal.

ADVERTISEMENT

„Cred că funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită ca în trecut. Trebuie să ai capacitatea să aliniezi toate obiectivele şi să le ţii în echilibru.

Trebuie să luăm în calcul şi o reputaţie foarte bună în piaţă, astfel încât veniturile FRF să fie ţinute la un nivel înalt. Nu am informaţii despre un alt candidat, dar ştiu sigur că funcţia de preşedinte nu mai este atât de râvnită.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Nu am un obiectiv în unanimităţi, dar este un lucru pe care îl vedem şi la nivel internaţional. Fac parte din toate jocurile de la nivel european sau internaţional. Nu trebuie să pornim de la premisa că toţi membrii sunt susţinători, dar de obicei, dacă ai o opoziţie de sub 10%, atunci nu vei avea niciodată un opozant.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl

Dar când opoziţia are o altă viziune şi reuşeşte să stârnească un interes mult mai mare, atunci o să fie şi opozanţi. Ne bazăm pe o susţinere de 80-90% dintre membrii afiliaţi. Sunt şi membri afiliaţi care şi-ar dori să pună în pericol integritatea competiţiei şi aceste chestiuni nu sunt negociabile”, a declarat Răzvan Burleanu. 

Ultimele detalii despre situația lui Mircea Lucescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, Răzvan Burleanu a vorbit din nou și despre starea medicală a selecționerului României, externat luni dimineață:

ADVERTISEMENT

„Am avut o discuţie cu domnul Lucescu înainte să fie externat. Suntem în acelaşi scenariu de vineri şi se va deplasa în afara ţării pentru o a doua opinie.

O să discutăm pe 20 februarie dacă va putea să stea pe banca echipei naţionale. Domnul Lucescu se simţea foarte bine, dar ţinând cont de vârsta dumnealui, de experienţa medicală complicată, domnul Lucescu are nevoie de o a doua opinie.

Aşa că am stabilit data de 20 februarie prin care să prioritizăm starea de sănătate a domnului selecţioner şi până la baraj să avem selecţioner.

Toţi selecţionerii ştiu foarte bine, niciodată nu am discutat cu altcineva atâta timp cât selecţionerul era sub contract. La fel stau lucrurile și în acest moment. Toate lucrurile acestea le vom putea face după 20 februarie, dacă domnul Lucescu nu va putea sta pe banca tehnică”. 

FRF, prima reacție după scandalul de la Cluj dintre Bergodi și Cordea: „Trebuie...
Fanatik
FRF, prima reacție după scandalul de la Cluj dintre Bergodi și Cordea: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut!”
Live video Dinamo – Universitatea Craiova, în etapa 26 din SuperLiga. Echipele de...
Fanatik
Live video Dinamo – Universitatea Craiova, în etapa 26 din SuperLiga. Echipele de start! Ce surprize au pregătit Kopic și Coelho
Încă un caz de dopaj în fotbalul românesc! Atacantul a fost depistat pozitiv...
Fanatik
Încă un caz de dopaj în fotbalul românesc! Atacantul a fost depistat pozitiv de ANAD și i-a fost deja suspendat contractul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Când 1,35 milioane de dolari nu înseamnă nimic! Declarația care spune tot despre...
iamsport.ro
Când 1,35 milioane de dolari nu înseamnă nimic! Declarația care spune tot despre averea apropiatului lui Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!