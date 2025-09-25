S-a stabilit data meciului Real Madrid – Barcelona. Când se joacă primul El Clasico al sezonului

Fanii așteaptă cu sufletul la gură prima ciocnire dintre coloșii Real Madrid și Barcelona, programată în etapa a 10-a din La Liga. Deși mai este o lună până la marele joc, data și ora au fost făcute publice.
Primul El Clasico din stagiunea 2025-2026 va avea loc pe stadionul Santiago Bernabeu, în data de 26 octombrie, începând cu ora 17:15, și se anunță a fi un duel extraordinar pentru locul 1 în clasament, după ce ambele echipe au început foarte bine.
Atât Real Madrid, cât și Barcelona vor juca în aceeași săptămână și în Champions League, dar catalanii vor avea o zi în plus de odihnă. ”Galacticii” vor evolua miercuri, 22 octombrie, pe teren propriu cu Juventus, în timp ce formația ”blaugrana” va primi vizita lui Olympiakos cu 24 de ore mai devreme.
Va fi primul El Clasico din cariera de antrenor al lui Xabi Alonso, în timp ce Hansi Flick se va afla pe banca Barcei pentru a cincea oară la un derby cu Real. Tehnicianul german are victorii pe linie în fața marii rivale: două în campionat, una în Supercupă și una în Cupa Spaniei.
După disputarea a 6 etape din La Liga, madrilenii se află în fruntea ierarhiei cu maxim de puncte. În ultima rundă, ”galacticii” s-au impus categoric în deplasare cu Levante, scor 4-1, într-un meci în care banderola de căpitan a fost purtată de superstarul brazilian Vinicius.
Barcelona este pe poziția secundă, cu 13 puncte și un joc mai puțin disputat, urmând să evolueze joi, 25 septembrie, pe terenul nou promovatei Real Oviedo. Marea problemă a lui Hansi Flick este că l-a pierdut pentru o perioadă îndelungată pe Gavi, care a fost supus unei intervenții chirurgicale după accidentarea suferită la finalul lunii august.