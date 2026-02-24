S-a stabilit data revanșei pentru “Lupta secolului”. Milionarii din ring vor avea împreună 95 de ani

ADVERTISEMENT

Floyd Mayweather și Manny Pacquiao vor urca din nou în ring pentru a disputa o revanșă spectaculoasă. Cele două legend ale boxului au împreună 95 de ani. Disputa lor a fost stabilită pentru luna septembrie, la mai bine de 11 ani după primul lor meci celebru.

Floyd Mayweather și Manny Pacquaio se vor înfrunta pe 19 septembrie

Legendarul duo s-a luptat pentru prima dată în mai 2015, când „Money” Mayweather a obținut o victorie prin decizie unanimă, în fața filipinezului. Mayweather, în vârstă de 48 de ani, s-a retras din box în 2017, în timp ce Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, și-a agățat mănușile în cui în 2021, însă a revenit patru ani mai târziu.

Cei doi se vor întoarce din nou în ring pentru a repeta „Lupta secolului” pe 19 septembrie, într-un meci care va fi transmis pe Netflix. Veteranii boxului s-ar putea înfrunta la Sphere din Las Vegas, potrivit Athletic.

“Lupta secolului” le-a adus câștiguri uluitoare

Primul lor meci a adus ambilor boxeri câștiguri uluitoare. A fost una dintre cele mai profitabile zile din istoria boxului. Câștigător, Mayweather a câștigat 220 de milioanede dolari, în vreme ce Pacquiao a plecat acasă cu 122 de milioane de dolari.

„Pac Man” a sugerat, încă din octombrie 2025, posibilitatea unei lupte cu vechiul său adversar. „Atâta timp cât Floyd se va întoarce, este posibil. Eu sunt activ în box. Sunt fericit să discutăm despre o posibilă revanșă”, a spus Paquaio pentru presa din Manila.

El a afirmat că a semnat un contract pentru a lupta cu Iron Mike, la puțin peste un an după ce fostul campion mondial s-a confruntat cu YouTuber-ul Jake Paul.

Americanul este neînvins în carieră

Atunci a avut o luptă ridicolă împotriva lui John Gotti III – nepotul notoriului șef mafiot John Gotti – care a fost oprită înainte ca rivalul său să încerce să continue lupta. El a luptat și cu Deji – fratele YouTuber-ului KSI, Logan Paul și kickboxerul Tenshin Nasukawa.

Pacquiao a fost mai activ. El s-a întors la boxul profesionist anul trecut și l-a provocat pe campionul WBC la categoria semi-mijlocie, Mario Barrios, dar meciul s-a încheiat cu un rezultat egal. Anterior, el a luptat în meciuri demonstrative împotriva lui DK Yoo și Rukiya Anpo.