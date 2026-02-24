Sport

S-a stabilit data revanșei pentru "Lupta secolului". Milionarii din ring vor avea împreună 95 de ani

Doi dintre cei mai valoroși pugiliști din toate timurile vor urca din nou în ringul de box, pentru o dispută epocală, la 11 ani de primul mare duel pe care l-au oferit publicului
24.02.2026
Manny Pacquaio și Floyd Mayweather se vor confrunta din nou FOTO X
Floyd Mayweather și Manny Pacquiao vor urca din nou în ring pentru a disputa o revanșă spectaculoasă. Cele două legend ale boxului au împreună 95 de ani. Disputa lor a fost stabilită pentru luna septembrie, la mai bine de 11 ani după primul lor meci celebru.

Floyd Mayweather și Manny Pacquaio se vor înfrunta pe 19 septembrie

Legendarul duo s-a luptat pentru prima dată în mai 2015, când „Money” Mayweather a obținut o victorie prin decizie unanimă, în fața filipinezului. Mayweather, în vârstă de 48 de ani, s-a retras din box în 2017, în timp ce Pacquiao, în vârstă de 47 de ani, și-a agățat mănușile în cui în 2021, însă a revenit patru ani mai târziu.

Cei doi se vor întoarce din nou în ring pentru a repeta „Lupta secolului” pe 19 septembrie, într-un meci care va fi transmis pe Netflix. Veteranii boxului s-ar putea înfrunta la Sphere din Las Vegas, potrivit Athletic.

“Lupta secolului” le-a adus câștiguri uluitoare

Primul lor meci a adus ambilor boxeri câștiguri uluitoare. A fost una dintre cele mai profitabile zile din istoria boxului. Câștigător, Mayweather a câștigat 220 de milioanede dolari, în vreme ce Pacquiao a plecat acasă cu 122 de milioane de dolari.

„Pac Man” a sugerat, încă din octombrie 2025, posibilitatea unei lupte cu vechiul său adversar. „Atâta timp cât Floyd se va întoarce, este posibil. Eu sunt activ în box. Sunt fericit să discutăm despre o posibilă revanșă”, a spus Paquaio pentru presa din Manila.

Săptămâna trecută, Mayweather a lansat ideea unui meci demonstrativ cu legendarul boxer din categoria grea Mike Tyson. El a afirmat că a semnat un contract pentru a lupta cu Iron Mike, la puțin peste un an după ce fostul campion mondial s-a confruntat cu YouTuber-ul Jake Paul.

Americanul este neînvins în carieră

Mayweather – care și-a încheiat cariera profesională cu un palmares impecabil de 50-0 – nu a mai luptat din vara anului 2024. Atunci a avut o luptă ridicolă împotriva lui John Gotti III – nepotul notoriului șef mafiot John Gotti – care a fost oprită înainte ca rivalul său să încerce să continue lupta. El a luptat și cu Deji – fratele YouTuber-ului KSI, Logan Paul și kickboxerul Tenshin Nasukawa.

Pacquiao a fost mai activ. El s-a întors la boxul profesionist anul trecut și l-a provocat pe campionul WBC la categoria semi-mijlocie, Mario Barrios, dar meciul s-a încheiat cu un rezultat egal. Anterior, el a luptat în meciuri demonstrative împotriva lui DK Yoo și Rukiya Anpo.

