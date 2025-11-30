S-a stabilit finala MLS. Messi întâlnește un adversar care i-a răpit un titlu mondial

ADVERTISEMENT

Inter Miami nu a avut nicio problemă în finala Conferinței de Est a MLS. A demolat-o pe New York City cu 5-1 și va juca pentru marele trofeu, de câștigătoare a MLS, contra echipei Vancouver Whitecaps, la care evoluează germanul Thomas Muller.

Messi a reușit doar o pasă de gol în meciul cu New York City

Sub privirile lui Carlos Alcaraz, spectator de lux la Miami, Interul de peste Ocean s-a distrat cu New York City, într-un meci în care argentinianul Allende a marcat două goluri în prima repriză. A fost un meci ușor atipic pentru Messi, care n-a marcat și a dat doar o pasă de gol.

Un alt argentinian, Silvetti, a marcat și el, venezueleanul Segovia a făcut 4-1, iar Allende a reușit tripla într-un meci în care Javier Mascherano l-a ținut din nou pe bancă pe Luis Suarez, introdus abia în minutul 83.

Inter va juca pe 6 decembrie, finala MLS, pe teren propriu contra echipei Vancouver Whitecaps, una dintre reprezentantele canadei în MLS. Poate fi pasul decisiv al lui Messi către al 47-lea titlu din cariera lui impresionantă.

Thomas Muller, campion mondial în 2014, în fața Argentinei

Obiectivul său este perfect realizabil, deoarece meciul este programat la Miami. Va fi o singură partidă contra echipei la care s-a transferat în această vară Muller a jucat pentru Germania la finala CM 2014, câștigată de nemți contra Argentinei, scor 1-0.

Echipa din Vancouver a învins cu 3-1 în deplasare, pe San Diego FC. Un meci în care Muller n-a marcat, dar a fost cel mai bun de pe teren. Canadienii au avut șansa unui autogol al echipei din California, care în final a jucat cu un om mai puțin.

Și pentru Vancouver va fi prima finală de MLS. Echipa a avut un an foarte bun, câștigând Canadian Championship și Conferința de Vest a MLS. Totodată, a ajuns în finala Champions Cup CONCACAF, unde a pierdut cu 0-5 la Cruz Azul, din Mexic.

Ultimul meci pentru Busquets și Jordi Alba

În semifinalele acelei competiții, Vancouver a înregistrat o dublă victorie, 2-0 și 3-1 chiar în fața celor de la Inter Miami. Whitecaps are o valoare de piață de 53 de milioane de euro, cu 22 de milioane de euro mai puțțin decât Inter Miami.

Meciul de weekendul viitor va fi ultima confruntare pentru spaniolii , care va consfinți finalul sezonului pentru Inter Miami.