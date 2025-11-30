S-a stabilit finala MLS. Messi întâlnește un adversar care i-a răpit un titlu mondial

Inter Miami nu a avut nicio problemă în finala Conferinței de Est a MLS. A demolat-o pe New York City cu 5-1 și va juca pentru marele trofeu, de câștigătoare a MLS, contra echipei Vancouver Whitecaps, la care evoluează germanul Thomas Muller.
Sub privirile lui Carlos Alcaraz, spectator de lux la Miami, Interul de peste Ocean s-a distrat cu New York City, într-un meci în care argentinianul Allende a marcat două goluri în prima repriză. A fost un meci ușor atipic pentru Messi, care n-a marcat și a dat doar o pasă de gol.
Un alt argentinian, Silvetti, a marcat și el, venezueleanul Segovia a făcut 4-1, iar Allende a reușit tripla într-un meci în care Javier Mascherano l-a ținut din nou pe bancă pe Luis Suarez, introdus abia în minutul 83.
Inter va juca pe 6 decembrie, finala MLS, pe teren propriu contra echipei Vancouver Whitecaps, una dintre reprezentantele canadei în MLS. Poate fi pasul decisiv al lui Messi către al 47-lea titlu din cariera lui impresionantă.
Obiectivul său este perfect realizabil, deoarece meciul este programat la Miami. Va fi o singură partidă contra echipei la care s-a transferat în această vară germanul Thomas Muller, o mai veche cunoștință a lui Messi. Muller a jucat pentru Germania la finala CM 2014, câștigată de nemți contra Argentinei, scor 1-0.
Echipa din Vancouver a învins cu 3-1 în deplasare, pe San Diego FC. Un meci în care Muller n-a marcat, dar a fost cel mai bun de pe teren. Canadienii au avut șansa unui autogol al echipei din California, care în final a jucat cu un om mai puțin.
Și pentru Vancouver va fi prima finală de MLS. Echipa a avut un an foarte bun, câștigând Canadian Championship și Conferința de Vest a MLS. Totodată, a ajuns în finala Champions Cup CONCACAF, unde a pierdut cu 0-5 la Cruz Azul, din Mexic.
În semifinalele acelei competiții, Vancouver a înregistrat o dublă victorie, 2-0 și 3-1 chiar în fața celor de la Inter Miami. Whitecaps are o valoare de piață de 53 de milioane de euro, cu 22 de milioane de euro mai puțțin decât Inter Miami.
Meciul de weekendul viitor va fi ultima confruntare pentru spaniolii Jordi Alba și Sergi Busquets, care au anunțat deja că se vor retrage după acel meci, care va consfinți finalul sezonului pentru Inter Miami.