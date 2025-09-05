S-a stabilit ora meciului Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, ciocnirea generațiilor la US Open 2025. Prețul biletelor a luat-o razna

Organizatorii de la US Open au anunțat ora meciului dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Partida este programată în această seară de la ora 22.00 (Eurosport) și va stabili primul finalist al Grand Slamului de la New York.

Djokovic conduce la întâlnirile directe

Sârbul a câștigat acolo și a pus în vitrina personală singurul titlu major care îi lipsea. Alcaraz vs Djokovic este și ciocnirea generațiilor din tenisul mondial.

Nole, care a împlinit 38 de ani, îl conduce pe Alcaraz (22 ani) cu 5-3 la întâlnirile directe, câștigând 4 din ultimele 5 confruntări. Ultima a avut loc chiar în acest an, în sferturi la Australian Open, când sârbul a trecut de jucătorul iberic cu 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Câștigător la Geneva în 2025 (titlul său cu nr.100) și finalist în Mastersul de la Miami, Djokovic are trei semifinale la activ în cele trei Grand Slamuri anterioare din acest an. Sârbul, acum pe locul 7 ATP, va urca până pe poziția a patra în clasament și poate deveni noul nr. 3 mondial doar în cazul în care va cuceri trofeul de la Flushing Meadows.

Alcaraz are un an 2025 fabulos

Câștigător a șase titluri în 2025 – Rotterdam, Monte Carlo, Roma, Roland Garros, Queens Club și Cincinnati – Carlos are un bilanț extraordinar anul acesta. Are 59 de victorii și 6 înfrângeri în toate competițiile (aici incluzând și meciurile de la US Open).

Biletele pentru a urmări meciul dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic sunt cele mai scumpe din istoria turneului. Acesta începe de la 903 dolari pe variantele oficiale ale turneului. Cum însă e greu de crezut că acestea mai sunt disponibile, la revânzare, adică la speculă acestea se vând cu prețuri astronomice.

Ieri, la revânzare cel mai ieftin bilet pentru nivelul inferior costa 8.913 dolari. Sesiunea de după amiază de pe Arthur Ashe Arena începe cu finala de dublu feminin. Taylor Townsend și Katerina Siniakova le vor înfrunta pe Erin Routliffe și Gabriela Dabrowski.

Biletele au ajuns la 23.163 dolari

După acest meci, urmeză ciocnirea Alcaraz – Djokovic, iar apoi cealaltă semifinală, dintre Janick Sinner și Felix Auger Alliasime. Un tichet de acces la toate cele trei partide s-a vândut ieri cu 23.163 dolari, potrivit presei americane.

. Aryna Sabalenka a trecut la mare luptă de Jessica Pegula, care a condus-o cu 1-0 la seturi. Ea o va întâlni în ultimul act al competiției pe Amanda Anisimova, care a avut și ea un meci infernal cu Naomi Osaka.