S-a stabilit primul termen în cazul excluderii lui FC U Craiova din Liga 2. Unde se judecă dosarul

FC U Craiova a fost exclusă inițial din Liga 2 și apoi din toate competițiile organizate de FRF, dar Adrian Mititelu a făcut apel. Când va avea loc primul termen în acest dosar.
Traian Terzian
28.01.2026 | 11:41
Se știe când va avea loc primul termen din dosarul excluderii FC U Craiova. Sursă foto: Remus Badea/SPORT PICTURES
Clubul FC U Craiova a cerut anularea deciziei luate de FRF de a exclude echipa din Liga 2. Cazul va fi pus pe rol la Judecătoria Sectorului 2 din București, iar data primului termen a fost stabilită.

Când va avea loc primul termen în dosarul excluderii lui FC U Craiova

Adrian Mititelu speră să obțină dreptul de a reveni în fotbalul românesc cu FC U Craiova, însă mai are puțin de așteptat până va începe procesul în care a cerut anularea deciziei FRF, pe care o consideră abuzivă.

”Instanța a stabilit termenul în dosarul excluderii din Liga a 2-a. Judecătoria Sectorului 2, București, a stabilit termen în data de 8 mai 2026 în dosarul ce vizează excluderea ilegală și abuzivă a FCU din Liga a 2-a.

În cadrul acestui dosar, clubul FCU cere anularea deciziei FRF și reinserția clubului în cadrului campionatului Ligii a 2-a începând cu sezonul 2026-2027”, se arată pe pagina de Facebook a grupării patronate de Mititelu.

Cum s-a ajuns la excluderea lui FC U Craiova

În vara anului trecut, Federația Română de Fotbal a decis excluderea clubului FC U Craiova din Liga 2, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment, și trimiterea oltenilor în cel de-al treilea eșalon.

Forul de la Casa Fotbalului a precizat că gruparea condusă de Adrian Mititelu a aplicat pentru licență, numai că aceasta i-a fost respinsă, însă nu a dat publicități motivele acestei decizii.

Însă, lovitura de grație a venit în septembrie 2025, atunci când FRF a decis ca echipa FC U Craiova să fie exclusă din toate competițiile pe care le organizează. Motivul care a stat la baza hotărârii a fost neplata datoriilor.

Mititelu, acuze dure după excludere

La scurt timp după ce FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile, patronul Adrian Mititelu a ieșit public și a făcut acuzații grave înspre conducerea Federației Române de Fotbal.

”Din păcate am ajuns iar într-un punct în care, sincer să fiu, nu l-am anticipat, nu l-am prevăzut, chiar dacă știam ferocitatea celor de la Federație și jocurile de culise care se fac în legătură cu Universitatea Craiova.

Nu mă așteptam să fie atât de nebuni și să dea o astfel de decizie. Pentru că nu stă în picioare, este în afara legii și așa zisele regulamente care le invocă nu au nicio relevanță în cazul lor. V-am mai spus-o și vă spun.

Acești indivizi ocupă ilegal federația și datorită legăturilor și conexiunilor din lumea politică, în sensul oamenilor cu putere în stat, li s-a îngăduit și li s-a permis să ocupe aceste fotolii în mod ilegal. Dar asta nu înseamnă că lucrurile vor merge la infinit așa”, spunea Mititelu.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
