Sport

S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi

LPF a anunțat programul primei etape din play-out-ul SuperLigii! Când se joacă meciul FCSB - Metaloglobus, primul meci al lui Mirel Rădoi de la revenirea la echipa roș-albastră
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.03.2026 | 01:26
Sa stabilit programul etapei 1 din playout Cand se joaca FCSB Metaloglobus debutul lui Mirel Radoi
ULTIMA ORĂ
Imagine din precedentul meci jucat între FCSB și Metaloglobus. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul primei etape din play-out-ul acestui sezon de SuperLiga. Bineînțeles că punctul maxim de interes este reprezentat de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care urmează să consemneze debutul lui Mirel Rădoi în acest al doilea mandat al său pe banca tehnică a echipei roș-albastre.

Când se joacă meciul FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi la echipa roș-albastră

Această partidă a fost programată să se dispute vineri, 13 martie 2026, cu începere de la ora 20:30. În continuare, programul complet al rundei, cu zilele și orele la care s-a stabilit să se joace toate meciurile din play-out în această etapă inaugurală:

ADVERTISEMENT

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus București

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Luni, 16 martie

Ora 17.00 FC Botoșani – Unirea Slobozia

Când începe Mirel Rădoi munca la FCSB

Duminică seară, cu ocazia unei intervenții telefonice avute la Digi Sport, Gigi Becali a oferit ultimele detalii referitoare la numirea lui Mirel Rădoi în locul lui Elias Charalambous în funcția de antrenor principal la FCSB. Astfel, finanțatorul campioanei României a confirmat că urmează ca tehnicianul să conducă primul antrenament în cursul zilei de marți:

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

„Da. Am vorbit doar la telefon și a zis că e vorba de ajutor, că vine, ajută, nu are rost să discutăm de bani, că nu vrea bani, vine să ajute, ajutorul nu e pe bani. El a zis, nu eu. Zice cineva Ia-mi, Doamne? Nu, Olăroiu nu a antrenat, a fost supervizor, el vine și antrenează, de marți vine la antrenament, în seara asta a cerut alea ale lor, parametrii.

Nu a impus nicio condiție. Aia știa. Tot, numai el. Am zis hai să vedem în astea trei luni, să vedem cum mă acomodez și eu. Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu instinct.

ADVERTISEMENT

MM deja a făcut biroul, vor pune monitorul, vor fi 4-5 oameni. El deja s-a înțeles cu MM. Da, o să fie și Adrian Ilie, să se înțeleagă ei, ei vor face tot”. 

Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc...
Fanatik
Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc la alegerile mele”. Ce a spus despre arbitraj
Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15...
Fanatik
Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15 ani nu se mai întâmplase asta în „Derby della Madonnina”
Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima...
Fanatik
Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima etapă din play-off, iar Al Hamlawi s-a accidentat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!