S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul primei etape din play-out-ul acestui sezon de SuperLiga. Bineînțeles că punctul maxim de interes este reprezentat de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care urmează să consemneze debutul lui Mirel Rădoi în acest al doilea mandat al său pe banca tehnică a echipei roș-albastre.
Această partidă a fost programată să se dispute vineri, 13 martie 2026, cu începere de la ora 20:30. În continuare, programul complet al rundei, cu zilele și orele la care s-a stabilit să se joace toate meciurile din play-out în această etapă inaugurală:
Vineri, 13 martie
Ora 17.30 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus București
Sâmbătă, 14 martie
Ora 18.15 Farul Constanța – Petrolul Ploiești
Duminică, 15 martie
Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt
Luni, 16 martie
Ora 17.00 FC Botoșani – Unirea Slobozia
Duminică seară, cu ocazia unei intervenții telefonice avute la Digi Sport, Gigi Becali a oferit ultimele detalii referitoare la numirea lui Mirel Rădoi în locul lui Elias Charalambous în funcția de antrenor principal la FCSB. Astfel, finanțatorul campioanei României a confirmat că urmează ca tehnicianul să conducă primul antrenament în cursul zilei de marți:
„Da. Am vorbit doar la telefon și a zis că e vorba de ajutor, că vine, ajută, nu are rost să discutăm de bani, că nu vrea bani, vine să ajute, ajutorul nu e pe bani. El a zis, nu eu. Zice cineva Ia-mi, Doamne? Nu, Olăroiu nu a antrenat, a fost supervizor, el vine și antrenează, de marți vine la antrenament, în seara asta a cerut alea ale lor, parametrii.
Nu a impus nicio condiție. Aia știa. Tot, numai el. Am zis hai să vedem în astea trei luni, să vedem cum mă acomodez și eu. Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu instinct.
MM deja a făcut biroul, vor pune monitorul, vor fi 4-5 oameni. El deja s-a înțeles cu MM. Da, o să fie și Adrian Ilie, să se înțeleagă ei, ei vor face tot”.