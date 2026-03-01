S-a stabilit programul etapei 30, imediat după ce FCSB a fost trimisă în play-out! Când o înfruntă campioana pe U Cluj și când e derby-ul Rapid – U Craiova

Înainte de ultima etapă din sezonul regular, situația clasamentului din SuperLiga României este deja decisă. Lupta la accederea în play-off s-a terminat după Dinamo – FC Argeș 0-1, iar LPF a stabilit la scurt timp după ce FCSB a fost trimisă în play-out când se vor juca partidele din runda cu numărul 30.
După rezultatele din etapa cu numărul 29, situația din SuperLiga României a fost deja decisă. FCSB a ieșit din lupta pentru play-off după victoria lui FC Argeș cu Dinamo. Totodată, U Cluj, după succesul cu Oțelul Galați, și CFR Cluj, în urma triumfului cu Farul, sunt echipele care completează top 6.
Liga Profesionistă de Fotbal a așteptat finalul partidei dintre Dinamo și FC Argeș pentru a programa ultima etapă. Motivul? Dacă piteștenii nu ar fi câștigat, meciul lor ar fi fost programat în același timp cu cel al FCSB.
Cum formațiile care vor participa în play-off/play-out se știu deja, LPF a anunțat programul final al rundei cu numărul 30, ultima până la noul sistem al SuperLigii.
Vineri, 6 martie
Sâmbătă, 7 martie
Duminică, 8 martie
Luni, 9 martie