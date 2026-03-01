S-a stabilit programul etapei 30, imediat după ce FCSB a fost trimisă în play-out! Când o înfruntă campioana pe U Cluj și când e derby-ul Rapid – U Craiova

ADVERTISEMENT

Înainte de ultima etapă din sezonul regular, situația clasamentului din SuperLiga României este deja decisă. Lupta la accederea în play-off s-a terminat după Dinamo – FC Argeș 0-1, iar LPF a stabilit la scurt timp după ce FCSB a fost trimisă în play-out când se vor juca partidele din runda cu numărul 30.

Când se joacă FCSB – U Cluj, Rapid – U Craiova și CFR Cluj – Dinamo în etapa 30 din SuperLiga României

După rezultatele din etapa cu numărul 29, situația din SuperLiga României a fost deja decisă. după victoria lui FC Argeș cu Dinamo. Totodată, U Cluj, după succesul cu Oțelul Galați, și CFR Cluj, în urma triumfului cu Farul, sunt echipele care completează top 6.

Liga Profesionistă de Fotbal a așteptat finalul partidei dintre Dinamo și FC Argeș pentru a programa ultima etapă. Motivul? Dacă piteștenii nu ar fi câștigat, m .

Cum arată programul etapei 30 din SuperLiga

Cum formațiile care vor participa în play-off/play-out se știu deja, LPF a anunțat programul final al rundei cu numărul 30, ultima până la noul sistem al SuperLigii.

Vineri, 6 martie

Ora 19:30 : Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14:30 : Metaloglobus – UTA

Ora 17:00 : FC Botoșani – Petrolul

Ora 20:00 : FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 8 martie

Ora 14:30 : Oțelul – Hermannstadt

Ora 17:00 : FC Argeș – Unirea Slobozia

Ora 20:00 : Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie