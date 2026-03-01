Sport

S-a stabilit programul etapei 30, imediat după ce FCSB a fost trimisă în play-out! Când o înfruntă campioana pe U Cluj și când e derby-ul Rapid – U Craiova

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit zilele și orele în care se vor disputa meciurile din etapa cu numărul 30. Când vor juca FCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, CFR Cluj, dar și restul echipelor din SuperLiga României
Iulian Stoica
01.03.2026 | 21:22
Cum arată programul etapei 30 din SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
Înainte de ultima etapă din sezonul regular, situația clasamentului din SuperLiga României este deja decisă. Lupta la accederea în play-off s-a terminat după Dinamo – FC Argeș 0-1, iar LPF a stabilit la scurt timp după ce FCSB a fost trimisă în play-out când se vor juca partidele din runda cu numărul 30.

Când se joacă FCSB – U Cluj, Rapid – U Craiova și CFR Cluj – Dinamo în etapa 30 din SuperLiga României

După rezultatele din etapa cu numărul 29, situația din SuperLiga României a fost deja decisă. FCSB a ieșit din lupta pentru play-off după victoria lui FC Argeș cu Dinamo. Totodată, U Cluj, după succesul cu Oțelul Galați, și CFR Cluj, în urma triumfului cu Farul, sunt echipele care completează top 6.

Liga Profesionistă de Fotbal a așteptat finalul partidei dintre Dinamo și FC Argeș pentru a programa ultima etapă. Motivul? Dacă piteștenii nu ar fi câștigat, meciul lor ar fi fost programat în același timp cu cel al FCSB.

Cum arată programul etapei 30 din SuperLiga

Cum formațiile care vor participa în play-off/play-out se știu deja, LPF a anunțat programul final al rundei cu numărul 30, ultima până la noul sistem al SuperLigii.

Vineri, 6 martie

  • Ora 19:30: Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

  • Ora 14:30: Metaloglobus – UTA
  • Ora 17:00: FC Botoșani – Petrolul
  • Ora 20:00: FCSB – Oțelul Galați

Duminică, 8 martie

  • Ora 14:30: Oțelul – Hermannstadt
  • Ora 17:00: FC Argeș – Unirea Slobozia
  • Ora 20:00: Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

  • Ora 20:00: CFR Cluj – Dinamo
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
