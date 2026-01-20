S-a stabilit programul pentru ultima etapă din grupele Cupei României. Cum arată clasamentul

ADVERTISEMENT

În luna februarie vom afla toate echipele calificate în fazele superioare ale Cupei României Betano. FRF a publicat programul pentru etapa a treia din faza grupelor. Se anunță meciuri extrem de tari, cu miză uriașă.

Luptă pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano

În fiecare dintre cele patru grupe ale Cupei României încă nu se știe clar care sunt echipele care vor încheia pe primele două locuri și care, a . Formații precum FCSB, Dinamo și Rapid sunt obligate să își câștige meciurile din ultima rundă.

În acest format al Cupei României, cu patru grupe a câte șase echipe, primele două clasate se califică în sferturile de finală, iar toate celelalte sunt eliminate din competiție. Se joacă doar trei meciuri în această fază, iar situația este una extrem de echilibrată.

Programul rundei cu numărul 3 din Cupa României Betano

a publicat programul complet al rundei cu numărul 3 din faza grupelor Cupei României. Echipele își vor juca partidele în perioada 10–12 februarie, iar fanii vor avea parte de o serie de dueluri atractive. Câștigătoarea competiției se califică automat în preliminariile Europa League.

Grupa A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș

Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus

Echipă M V E Î Golaveraj P Campionii FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4 FC Rapid 1923 2 1 0 1 5-2 3 CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3 FC Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1 CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Grupa B

Marți, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB

Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad

Echipă M V E Î Golaveraj P Universitatea Craiova 2 2 0 0 8-1 6 UTA Arad 2 1 1 0 4-1 4 FCSB 2 1 0 1 3-4 3 CS Gloria Bistrița 2 1 0 1 3-4 3 ACS Petrolul 52 2 0 1 1 1-5 1 CS Sănătatea 2 0 0 2 2-6 0

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda

Echipă M V E Î Golaveraj P Oțelul Galați 2 1 1 0 5-4 4 U Cluj 2 1 1 0 4-3 4 Metalul Buzău 2 1 0 1 8-6 3 Sepsi OSK 2 0 2 0 2-2 2 AFK Csikszereda 2 0 1 1 1-2 1 Sporting Liești 2 0 1 1 7-10 1

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt)

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani