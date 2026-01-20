S-a stabilit programul pentru ultima etapă din grupele Cupei României. Cum arată clasamentul

În luna februarie vom afla toate echipele calificate în fazele superioare ale Cupei României Betano. FRF a publicat programul pentru etapa a treia din faza grupelor. Se anunță meciuri extrem de tari, cu miză uriașă.
În fiecare dintre cele patru grupe ale Cupei României încă nu se știe clar care sunt echipele care vor încheia pe primele două locuri și care, automat, vor obține calificarea în sferturile de finală. Formații precum FCSB, Dinamo și Rapid sunt obligate să își câștige meciurile din ultima rundă.
În acest format al Cupei României, cu patru grupe a câte șase echipe, primele două clasate se califică în sferturile de finală, iar toate celelalte sunt eliminate din competiție. Se joacă doar trei meciuri în această fază, iar situația este una extrem de echilibrată.
FRF a publicat programul complet al rundei cu numărul 3 din faza grupelor Cupei României. Echipele își vor juca partidele în perioada 10–12 februarie, iar fanii vor avea parte de o serie de dueluri atractive. Câștigătoarea competiției se califică automat în preliminariile Europa League.
Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923
Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș
Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus
|Echipă
|M
|V
|E
|Î
|Golaveraj
|P
|Campionii FC Argeș
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|CFR Cluj
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|FC Rapid 1923
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|CSC Dumbrăvița
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|FC Metaloglobus
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|CSM Slatina
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Marți, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52
Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB
Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad
|Echipă
|M
|V
|E
|Î
|Golaveraj
|P
|Universitatea Craiova
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|UTA Arad
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|FCSB
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|CS Gloria Bistrița
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|ACS Petrolul 52
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|CS Sănătatea
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda
|Echipă
|M
|V
|E
|Î
|Golaveraj
|P
|Oțelul Galați
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|U Cluj
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|Metalul Buzău
|2
|1
|0
|1
|8-6
|3
|Sepsi OSK
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|AFK Csikszereda
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|Sporting Liești
|2
|0
|1
|1
|7-10
|1
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt)
Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani
|Echipă
|M
|V
|E
|Î
|Golaveraj
|P
|Hermannstadt
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|Dinamo 1948
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|Concordia Chiajna
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|Farul Constanța
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|FC Botoșani
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|CS Dinamo București
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0