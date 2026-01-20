Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

S-a stabilit programul pentru ultima etapă din grupele Cupei României. Cum arată clasamentul

Toate detaliile înainte de runda cu numărul 3 din faza grupelor Cupei României Betano. Cum arată programul și situația din clasament. Când se joacă CFR Cluj - Rapid și Universitatea Craiova – FCSB.
Alex Bodnariu
20.01.2026 | 08:30
Sa stabilit programul pentru ultima etapa din grupele Cupei Romaniei Cum arata clasamentul
Programul rundei cu numărul 3 din Cupa României Betano
ADVERTISEMENT

În luna februarie vom afla toate echipele calificate în fazele superioare ale Cupei României Betano. FRF a publicat programul pentru etapa a treia din faza grupelor. Se anunță meciuri extrem de tari, cu miză uriașă.

Luptă pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano

În fiecare dintre cele patru grupe ale Cupei României încă nu se știe clar care sunt echipele care vor încheia pe primele două locuri și care, automat, vor obține calificarea în sferturile de finală. Formații precum FCSB, Dinamo și Rapid sunt obligate să își câștige meciurile din ultima rundă.

ADVERTISEMENT

În acest format al Cupei României, cu patru grupe a câte șase echipe, primele două clasate se califică în sferturile de finală, iar toate celelalte sunt eliminate din competiție. Se joacă doar trei meciuri în această fază, iar situația este una extrem de echilibrată.

Programul rundei cu numărul 3 din Cupa României Betano

FRF a publicat programul complet al rundei cu numărul 3 din faza grupelor Cupei României. Echipele își vor juca partidele în perioada 10–12 februarie, iar fanii vor avea parte de o serie de dueluri atractive. Câștigătoarea competiției se califică automat în preliminariile Europa League.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de...
Digi24.ro
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Grupa A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923
Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș
Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus

ADVERTISEMENT
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează:...
Digisport.ro
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”

Echipă M V E Î Golaveraj P
Campionii FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6
CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4
FC Rapid 1923 2 1 0 1 5-2 3
CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3
FC Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1
CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Grupa B

Marți, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52
Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB
Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad

ADVERTISEMENT

Echipă M V E Î Golaveraj P
Universitatea Craiova 2 2 0 0 8-1 6
UTA Arad 2 1 1 0 4-1 4
FCSB 2 1 0 1 3-4 3
CS Gloria Bistrița 2 1 0 1 3-4 3
ACS Petrolul 52 2 0 1 1 1-5 1
CS Sănătatea 2 0 0 2 2-6 0

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda

Echipă M V E Î Golaveraj P
Oțelul Galați 2 1 1 0 5-4 4
U Cluj 2 1 1 0 4-3 4
Metalul Buzău 2 1 0 1 8-6 3
Sepsi OSK 2 0 2 0 2-2 2
AFK Csikszereda 2 0 1 1 1-2 1
Sporting Liești 2 0 1 1 7-10 1

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt)
Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani 

Echipă M V E Î Golaveraj P
Hermannstadt 2 2 0 0 4-1 6
Dinamo 1948 2 1 1 0 3-1 4
Concordia Chiajna 2 1 0 1 3-1 3
Farul Constanța 2 0 2 0 1-1 2
FC Botoșani 2 0 1 1 2-4 1
CS Dinamo București 2 0 0 2 1-6 0

 

De câte minute a avut nevoie „perla“ de 1 milion de euro a...
Fanatik
De câte minute a avut nevoie „perla“ de 1 milion de euro a lui Mihai Rotaru să marcheze primul gol pentru Universitatea Craiova
Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră
Fanatik
Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră
Ștefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu...
Fanatik
Ștefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu Petrolul: „I-am spus și lui Mario Felgueiras, asta îmi doresc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa...
iamsport.ro
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa că sunt prieten cu el, de aceea s-a comportat așa cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!