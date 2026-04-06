CE TREBUIE SĂ ȘTII Când se joacă Dinamo – Universitatea Craiova, a doua semifinală a Cupei României

ADVERTISEMENT

Semifinala de „foc“ din Cupa României dintre Dinamo București și Universitatea Craiova are, în sfârșit, dată și oră oficială. Organizatorii au anunțat când va avea loc confruntarea care promite spectacol total.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova se va disputa joi, 23 aprilie, de la ora 20:30, într-un meci care va decide una dintre finalistele competiției. Cele două formații se vor lupta pentru un loc în ultimul act al Cupei, într-o confruntare cu miză uriașă.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe s-au întâlnit nu demult și în play-off-ul SuperLigii, mai exact în luna martie, iar alb-albaștrii au avut câștig de cauză. Oltenii s-au impus atunci pe Arena Naţională, unde asistenţa a fost mult sub aşteptări (8924 de fani), cu scorul de 1-0. Etim a marcat unicul gol al meciului. În partea secundă, Dinamo a avut superioritate numerică, dar nu a reuşit să îşi creeze decât o ocazie mare, în minutul 85, apărată de Popescu.

În cealaltă semifinală din Cupa României se vor întâlni FC Argeș și Universitatea Cluj, într-un duel programat pe 21 aprilie, de la ora 19:30. Clujenii pornesc cu un moral excelent înaintea confruntării, având în vedere că ocupă în acest moment prima poziție în clasament. În plus, „șepcile roșii” au un avantaj și din punct de vedere psihologic, după ce s-au impus cu 1-0 în campionat la ultima deplasare de la Mioveni, rezultat care le oferă încredere înaintea semifinalei.

ADVERTISEMENT

Câți bani câștigă semifinalistele din acest an din Cupa României Betano

Toate echipele care au jucat în faza sferturilor și-au asigurat un câștig de 25.000 de euro, în timp ce cele patru echipe calificate în următoarea fază vor fi răsplătite cu 50.000 de euro. Fondul total de premii se ridică la 1,2 milioane de euro, iar .

ADVERTISEMENT

În afara rezultatelor din fazele eliminatorii, echipele primesc 4.000 de euro și pentru fiecare punct obținut în faza grupelor. Spre exemplu, FC Argeș, care a obținut maximum de puncte, a câștigat 36.000 de euro în urma celor trei victorii din grupe, pe când Universitatea Craiova, cu cele șapte puncte, a câștigat 28.000 de euro. Pe lângă miza financiară, câștigătoarea Cupei României Betano va fi răsplătită cu calificarea în primul tur preliminar din UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Goana după event în România! Semifinalele vor aduce față în față doar echipe din play-off

de la schimbarea formatului. În „final four” s-au calificat doar echipele de top din România, care vor evolua și în play-off-ul SuperLigii României.

Așadar, fiecare dintre cele patru echipe are șansa să realizeze eventul în acest an, câștigând atât Cupa României Betano, cât și SuperLiga României. Dacă în campionat este favorită Universitatea Craiova, care are și un avantaj de puncte față de celelalte competitoare, în Cupa României toate echipele au șanse egale, fiind nevoie de doar două victorii până la câștigarea trofeului.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, primele declarații după semnarea prelungirii cu Universitatea Craiova: „Sunt fericit!“

În cadrul unei conferințe de presă, antrenorul portughez al Universității Craiova, Filipe Coelho, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că va continua pe banca oltenilor și a subliniat că relația pe care o are cu clubul depășește simpla semnătură pe contract.

„Sunt fericit. Sunt fericit că am semnat prelungirea contractului, pentru că îmi doresc să am un proces lung în cadrul clubului. Se pare că și clubul este foarte mulțumit de mine, dar înțelegerea dintre mine și club a fost dincolo de acea semnătură din contract“, a declarat Filipe Coelho.