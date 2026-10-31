Sport

S-a șters pe jos, la propriu, cu emblema lui FC Barcelona! Fanii au sărit imediat. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
31.10.2026 | 14:44
Sa sters pe jos la propriu cu emblema lui FC Barcelona Fanii au sarit imediat Video
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S-a șters pe jos, la propriu, cu emblema lui FC Barcelona. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Scandal de proporții la Campionatele Mondiale! O femeie a fost susprinsă în timp ce ștergea pe jos cu emblema lui FC Barcelona, la propriu! Fanii au erupt instant
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Campionatele Mondiale de Wrestling care se desfășoară în această perioadă în Kazahstan, la Astana, au generat indirect un scandal de proporții globale în fotbal, de fapt mai degrabă în rândul suporterilor, cel puțin pentru moment. Mai exact, într-una dintre pauzele dintre meciuri, o femeie a fost surprinsă în timp ce se ocupa de întreținerea suprafeței de disputare a competiției.

S-a șters pe jos, la propriu, cu emblema lui FC Barcelona în Kazahstan

Până aici nimic neobișnuit bineînțeles. Doar că la o privire mai atentă se poate observa că respectiva a folosit pentru ștergerea suprafeței o fibră care era inscripționată cu emblema celor de la FC Barcelona. În mod evident, fanii din mediul virtual ai catalanilor au fost deranjați de această chestiune, în vreme ce simpatizanții echipelor rivale au celebrat acest moment.

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„Scandal în Kazahstan! În timpul Campionatelor Mondiale de Wrestling desfășurate în capitala Astana, o doamnă de la curățenie a folosit un steag al lui FC Barcelona pentru a șterge suprafața de concurs”, a scris pe X jurnalistul polonez Andrzej Poczobut, cel care a furnizat în premieră aceste imagini, deci înainte ca ele să fie preluate și de spaniolii de la Marca. 

Cum au reacționat fanii

Iar în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă mai mulți utilizatori și-au exprimat punctul de vedere vizavi de această chestiune. Cei mai virulenți au fost fanii fotbalului care nu simpatizează absolut deloc cu FC Barcelona, ba chiar din contră, prin comentarii de genul: „Foarte rău a făcut. Singura întrebuințare a acelei chestii este să te ștergi la fund cu ea”, „Foarte rău, trebuia doar să curețe toaletele. Este necesar să amintim că FC Barcelona este cea mai coruptă entitate din lume din cauza cazului Negreira”, „Ce scandal? Eu fac asta în fiecare zi la mine acasă”. 

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Pe de altă parte însă, au existat și persoane care au simțit nevoia să sară în apărarea femeii respective, susținând, pe bună dreptate de altfel, că, cel mai probabil, ea nici măcar nu și-a dat seama ce reprezintă chestiunea respectivă, nefiind în principiu o urmăritoare a fotbalului: „Biata femeie probabil că nici măcar nu și-a dat seama că face ceva greșit”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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