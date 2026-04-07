„S-a stins lumina pe stadion, dar s-a aprins o stea pe cer”. Cel mai frumos mesaj de adio al românilor pentru Mircea Lucescu

Decesul lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani a fost devastator pentru foștii săi coechipieri, foștii săi elevi sau fostele sale cluburi, dar și pentru lumea fotbalului în general, mesajele sosind din toate colțurile lumii. Însă, „Il Luce” a fost un adevărat simbol și pentru mulți fani ai fotbalului, iar un suporter a reacționat la decesul său printr-un comentariu extrem de emoționant.

Cel mai frumos mesaj de adio al românilor pentru Mircea Lucescu

Într-un comentariu lăsat pe , Horia Ivanovici, un suporter a transmis un mesaj extraordinar pentru Mircea Lucescu: „S-a stins lumina pe stadion, dar s-a aprins o stea pe cer. Mircea Lucescu, omul care și-a dat și ultima suflare pentru fotbal, ne-a lăsat inima lui drept moștenire. A muncit până la epuizare, a trăit fiecare fază ca și cum ar fi fost ultima și a purtat pe umerii săi obosiți speranțele unei întregi națiuni. Stresul, nopțile albe și dragostea infinită pentru tricolor i-au fost, în final, crucea.

Te rugăm, Maestre, acum că ești în marea tribună a cerului, să nu ne lași. Veghează-ne de sus, pune-ți mâna pe umerii băieților noștri în momentele grele și insuflă-le din puterea ta legendară. Ajută-ne, prin geniul tău care acum a devenit nemuritor, să arătăm lumii întregi că fotbalul românesc nu a murit odată cu tine, ci că trăiește prin flacăra pe care ai aprins-o în noi.

Plângem astăzi nu doar un antrenor, ci un tată care s-a sacrificat pe altarul performanței. Drum lin printre legende, ‘Il Luce’! Promitem să luptăm așa cum ne-ai învățat: cu demnitate, cu mintea limpede și cu sufletul pe teren. Ne vei lipsi la fiecare fluier de start, dar te vom simți în fiecare bătaie de inimă a tribunei”. A fost cel mai emoționant comentariu din sutele care au fost lăsate după , postarea respectivă fiind văzută de peste 50.000 de oameni.

Vestea decesului lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii

Mircea Lucescu este un nume uriaș în fotbalul mondial, iar vestea decesului său s-a răspândit în toată lumea. Absolut toate cluburile la care „Il Luce” a activat în țară și în străinătate, dar și rivale ale acestora, au transmis condoleanțe după moartea legendarului antrenor. .

Printre personalitățile din fotbalul mondial care au vorbit marți seară despre impactul antrenorului român asupra sportului s-au numărat foștii săi elevi, Diego Simeone, Hakan Calhanoglu și Sergen Yalcin, dar și personalități precum Fabio Capello sau Zvonimir Boban, care l-au întâlnit pe Mircea Lucescu în fotbalul italian.