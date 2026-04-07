„S-a stins lumina pe stadion, dar s-a aprins o stea pe cer”. Cel mai frumos mesaj de adio al românilor pentru Mircea Lucescu

Un suporter a transmis un mesaj extrem de emoționant după ce Mircea Lucescu a decedat marți seară, la vârsta de 80 de ani. Cum l-a numit acesta pe legendarul tehnician.
Bogdan Mariș
08.04.2026 | 01:38
Un suporter român a transmis un mesaj extrem de emoționant după decesul lui Mircea Lucescu.
Decesul lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani a fost devastator pentru foștii săi coechipieri, foștii săi elevi sau fostele sale cluburi, dar și pentru lumea fotbalului în general, mesajele sosind din toate colțurile lumii. Însă, „Il Luce” a fost un adevărat simbol și pentru mulți fani ai fotbalului, iar un suporter a reacționat la decesul său printr-un comentariu extrem de emoționant.

Cel mai frumos mesaj de adio al românilor pentru Mircea Lucescu

Într-un comentariu lăsat pe pagina oficială de TikTok a directorului FANATIK, Horia Ivanovici, un suporter a transmis un mesaj extraordinar pentru Mircea Lucescu: „S-a stins lumina pe stadion, dar s-a aprins o stea pe cer. Mircea Lucescu, omul care și-a dat și ultima suflare pentru fotbal, ne-a lăsat inima lui drept moștenire. A muncit până la epuizare, a trăit fiecare fază ca și cum ar fi fost ultima și a purtat pe umerii săi obosiți speranțele unei întregi națiuni. Stresul, nopțile albe și dragostea infinită pentru tricolor i-au fost, în final, crucea.

Te rugăm, Maestre, acum că ești în marea tribună a cerului, să nu ne lași. Veghează-ne de sus, pune-ți mâna pe umerii băieților noștri în momentele grele și insuflă-le din puterea ta legendară. Ajută-ne, prin geniul tău care acum a devenit nemuritor, să arătăm lumii întregi că fotbalul românesc nu a murit odată cu tine, ci că trăiește prin flacăra pe care ai aprins-o în noi.

Plângem astăzi nu doar un antrenor, ci un tată care s-a sacrificat pe altarul performanței. Drum lin printre legende, ‘Il Luce’! Promitem să luptăm așa cum ne-ai învățat: cu demnitate, cu mintea limpede și cu sufletul pe teren. Ne vei lipsi la fiecare fluier de start, dar te vom simți în fiecare bătaie de inimă a tribunei”. A fost cel mai emoționant comentariu din sutele care au fost lăsate după vestea tragică a decesului lui Mircea Lucescu, postarea respectivă fiind văzută de peste 50.000 de oameni.

Vestea decesului lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii

Mircea Lucescu este un nume uriaș în fotbalul mondial, iar vestea decesului său s-a răspândit în toată lumea. Absolut toate cluburile la care „Il Luce” a activat în țară și în străinătate, dar și rivale ale acestora, au transmis condoleanțe după moartea legendarului antrenor. Inclusiv organizații precum FIFA și UEFA au reacționat după decesul lui Mircea Lucescu.

Printre personalitățile din fotbalul mondial care au vorbit marți seară despre impactul antrenorului român asupra sportului s-au numărat foștii săi elevi, Diego Simeone, Hakan Calhanoglu și Sergen Yalcin, dar și personalități precum Fabio Capello sau Zvonimir Boban, care l-au întâlnit pe Mircea Lucescu în fotbalul italian.

