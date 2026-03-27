S-a stins Noelia, tânăra care s-a luptat cu tatăl ei pentru că a cerut eutanasia. Ce a spus înainte să moară asistată de medici

Unele povești nu pot fi relatate cu detașare, iar o astfel de dramă este cea a Noeliei, tânăra care a împărțit Spania în două, luptându-se în instanță cu propriul ei tată, care nu a fost de acord cu dorința ei de a muri. La doar 25 de ani, Noelia a ales să plece, dar nu într-un moment de impuls, ci după ani de durere, luni de procese și sute de zile în care a fost nevoită să își apere dreptul de a muri.

Noelia a murit așa cum și-a dorit. Ultimele cuvinte ale tinerei care a emoționat Spania

Ultimele cuvinte ale Noeliei au fost ca o eliberare pentru ea, spunând încă o dată că nu există fericire mai mare decât să scape de suferință: „Vreau să plec în pace și să încetez să mai sufăr”. Totul a început cu ani în urmă, când viața ei s-a frânt brusc. A trăit un episod traumatic, despre care a spus că nu a reușit niciodată să-și revină complet, unul care a împins-o spre un gest extrem: s-a aruncat de la etajul cinci.

A supraviețuit, dar . Noelia s-a ales cu o paraplegie ireversibilă și o viață dependentă de suferința fizică și psihică. Nu a fost doar corpul care a cedat, mintea ei fiind marcată deja de instabilitate emoțională, de un diagnostic dificil: tulburare de personalitate borderline. Noelia a început să se gândească tot mai des la o idee care a urmărit-o până la final: eutanasia.

Hotărârea a fost luată după trei ani în care a cântărit fiecare argument, fiecare speranță și fiecare dezamăgire. Nu a fost, așadar, o decizie grăbită, ci una din cele mai verificate și contestate cereri din Spania. A trecut prin comisii medicale, evaluări psihologice și instanțe. Specialiștii au concluzionat același lucru de fiecare dată: fata era lucidă, conștientă și capabilă să decidă pentru ea însăși.

Tatăl fetei s-a opus deciziei sale, dar toată lumea i-a dat dreptate ei: de la doctori la judecători

Tatăl ei însă s-a opus cu toate mijloacele legale de care dispunea. A dus cazul în instanță încercând să demonstreze că fiica lui nu avea capacitatea de a lua de un singură o astfel de decizie, că suferința ei nu era suficient de documentată, că exista, undeva, o șansă de vindecare. În jurul tatălui Noeliei s-au strâns organizații conservatoare, grupuri religioase, oameni care au văzut în cazul ei un simbol al unei lupte mai mari, cea împotriva eutanasiei. În fața spitalului unde s-a întâmplat totul, joi, 26 martie, oamenii s-au strâns și s-au rugat sperând, până în ultima clipă, că Noelia se va răzgândi, dar n-a fost așa.

Instanțele au decis, rând pe rând, că dorința ei trebuie respectată. Judecătorii au subliniat că nu există dovezi că ar fi incapabilă să ia această decizie și că voința ei a rămas fermă de-a lungul întregului proces. Nici Curtea Constituțională, nici instanțele europene nu au schimbat verdictul. După 600 de zile de luptă juridică, momentul mult așteptat pentru Noelia a sosit.

Noelia nu a lăsat pe nimeni să fie cu ea în salon în cel mai așteptat moment

În ultimele ore de viață, Noelia nu a fost singură. Părinții, surorile, bunica, prietenii, toți au fost acolo. O despărțire lungă, prelungită chiar la cererea ei, ca și cum timpul ar mai fi putut fi întors pentru câteva momente. Când a venit clipa decisivă, a făcut o alegere surprinzătoare: a vrut să fie singură. „Nu vreau să mă vadă nimeni închizând ochii”, a spus ea. A cerut ca toată lumea să părăsească salonul și să rămână doar medicii.

La ora 18:00, procedura a început. S-a pus în aplicare un protocol de aproximativ 15 minute, i s-au administrat trei medicamente și apoi a urmat o sedare profundă. Înainte de acel moment, Noelia a spus cât se poate de clar că era cea mai bună decizie pentru ea. „Nu mai pot cu aceste dureri, nu mai pot cu tot ce îmi chinuie mintea, cu tot ce am trăit. Fericirea unui tată, a unei mame sau a unei surori nu poate fi mai presus de fericirea unei fiice”, a spus Noelia.

Eutanasia este legală din anul 2021 în Spania

Cazul Noeliei nu este singular în . Anual, sute de persoane solicită eutanasia, iar legea, intrată în vigoare în anul 2021, permite acest lucru în condiții stricte. Procesul este unul complex, implică medici, psihologi și comisii independente. Cazul ei a fost diferit, pentru că a fost cel mai mediatizat poate și pentru faptul că era prea tânără, majoritatea cazurilor fiind ale persoanelor vârstnice lipsite de durere, cu boli chinuitoare fără leac.

Pentru unii, Noelia a fost simbolul unei alegeri legitime pentru o persoană pentru care viața devine o povară insuportabilă. Pentru ceilalți, a fost un eșec al sistemului medical, al societății, al ideii că speranța trebuie abandonată. Dezbaterea despre viața și moartea Noeliei a scindat societatea spaniolă în două, însă toți oamenii au fost de acord cu un singur lucru: Noelia nu merita toată suferința prin care a trecut.