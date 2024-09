„S-a supărat Tănase că n-a fost titular cu Riga?”. Gigi Becali a dezvăluit cum a primit vestea favoritul său de la FCSB

Roș-albaștrii au făcut un pas important spre calificarea în primăvara europeană, înregistrând o victorie convingătoare de 4-1 pe Arena Națională în fața echipei letone RFS. Gigi Becali a fost încântat de prestația jucătorilor săi, care au arătat o formă excelentă.

Gigi Becali, entuziasmat după FCSB – RFS 4-1

Antrenorul Elias Charalambous a aliniat un prim 11 extrem de bine echilibrat, iar elevii săi au dat dovadă de determinare și ambiție, impunându-se cu un scor care putea fi și mai mare.

Lotul roș-albaștrilor este unul extrem de numeros, plin de jucători de calitate. Printre cei care au început meciul de pe banca de rezerve s-a numărat și Florin Tănase. Mijlocașul a intrat în partea a doua și a făcut un joc foarte bun.

Gigi Becali: „Tănase e prietenul meu”

Gigi Becali a explicat la FANATIK SUPERLIGA decizia de a-l lăsa pe Tănase pe bancă, subliniind că are o relație foarte bună cu mijlocașul și că acesta a înțeles pe deplin motivele tactice din spatele alegerii sale. În plus, patronul echipei a menționat că criticile pe care le aduce jucătorilor sunt menite să-i motiveze și să-i ambiționeze să performeze mai bine.

„(n.r. S-a supărat Tănase că n-a fost titular cu Riga?) Tănase e prietenul meu. Tănase știe că ce gândesc eu este spre binele lui, al meu și al nostru. El nu are de ce să se supere. Dacă juca Tănase, cine ar fi ieșit? Ștefănescu a lipsit 2-3 meciuri. Eu am mai spus: îl critic ca să știe de frică. Am spus că șanse va primi.

El e fotbalist. Eu tot ce fac, fac intenționat. Lumea spune că îi cert. Eu nu spun ce spun la mânie. Totul este tactică. Ei văd tot. Totul e strategie. Fotbaliștii văd: ba pe FANATIK, ba la televizor, ba pe TikTok. Ei văd ce zic și fac ceea ce eu zic. Nu mai trebuie să merg la echipă.

„(n.r. V-ați bucurat că jucați cu Dinamo și Craiova în Cupa României?) Da! Păi, iau bani. Iau bani, băieți, din cupă. Din două meciuri, iau 500 de mii”, a explicat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce urmează pentru FCSB în Europa League

După acest rezultat, FCSB a urcat pe locul 2 în clasamentul general din Europa League. Roș-albaștrii vor juca în total 8 partide în această competiție și urmează niște adversari mult mai complicați. Primele 8 echipe vor avansa automat în șaisprezecimi, în timp ce locurile 9-24 vor juca un baraj.

Săptămâna viitoare, pe 3 octombrie, roș-albaștrii vor avea parte de un adversar mult mai complicat în Europa League. Echipa lui Gigi Becali va juca în Grecia împotriva celor de la PAOK Salonic, care au pierdut în prima rundă cu Galatasaray.

Gigi Becali A SARBATORIT IN DIRECT SUCCESUL FABULOS din Europa League | FCSB - Riga 4-1