S-a terminat coșmarul la CFR Cluj! Neluțu Varga: „S-a plătit tot”

Veste importantă pentru CFR Cluj. Neluțu Varga, acționarul majoritar al clubului din Gruia, a anunțat că toate datoriile au fost plătite, iar clubul poate, în sfârșit, să își înregistreze jucătorii transferați în această vară.
Concret, CFR Cluj a scăpat în sfârșit de interdicția la transferuri. Ardelenii au reușit să își plătească datoriile către jucători, iar sancțiunea pe care FIFA a dictat-o clubului feroviar a fost ridicată. De acum, jucătorii nou-transferați pot fi înregistrați și folosiți pentru meciurile oficiale.
Deși CFR Cluj era sub interdicție de a înregistra noi jucători, conducerea clubului a reușit să ajungă la un acord cu mai mulți fotbaliști, care însă nu au putut fi folosiți în prima etapă a noului sezon de SuperLiga. Antrenorul portughez Antonio Folha a fost nevoit să folosească un prim „11” plin de improvizații în duelul cu Oțelul.
Conform ProSport, problemele financiare care au dus la sancțiunea FIFA privind transferurile au fost rezolvate. Neluțu Varga, acționarul majoritar al clubului, a declarat că totul a fost plătit, iar lucrurile intră în normalitate: „Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele”.
CFR Cluj se va duela în turul doi preliminar din UEFA Conference League cu Alashkert, însă pe site-ul UEFA nu figurează niciun jucător adus în această vară. CFR Cluj își va putea folosi noile achiziții doar în turul următor.