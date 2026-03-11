Sport

S-a terminat coșmarul pentru Florinel Coman. Anunțul făcut de qatarezi la două săptămâni după atacurile Iranului

Șefii fotbalului din Qatar au luat o decizie importantă la două săptămâni de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Ce urmează să se întâmple cu Florinel Coman.
Traian Terzian
11.03.2026 | 22:50
Campionatul din Qatar a fost întrerupt după ce țara a fost supusă tirului cu rachete de către Iran, ca răspuns la atacul israeliano-american. La aproape două săptămâni de la acel moment, Florinel Coman a primit vestea cea mare.

Vestea primită de Florin Coman în Qatar

Președintele Ligii de Fotbal din Qatar, Hani Ballan, a anunțat că întrecerea internă se va relua începând de joi, 12 martie, după ce a fost pus la punct un protocol menit să garanteze protecția tuturor celor implicați într-o partidă.

”Sunt vremuri dificile și fără precedent pentru țara noastră. Suntem recunoscători că trăim într-una dintre cele mai sigure țări din lume, unde există sisteme solide care ne protejează în situații precum aceasta.

Siguranța jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor, echipelor medicale și personalului operațional rămâne prioritatea noastră absolută. Nimic nu va fi permis să le compromită bunăstarea.

Suntem bucuroși să reluăm meciurile din campionatul nostru, respectând protocoale stricte de siguranță, deoarece acest lucru marchează un pas important către o revenire completă la normalitate. Transmitem urări de pace și compasiune regiunii și întregii lumi”, a declarat Hani Ballan, conform gazetaexpress.com.

Când va juca Florinel Coman din nou în Qatar

Campionatul Qatarului se va relua cu etapa a 18-a, care ar fi trebuit să se desfășoare săptămâna trecută, dar a fost amânată din cauza atacurilor iraniene. Joi, 12 martie, de ora 20:30, se vor juca trei meciuri din această rundă.

Formația lui Florinel Coman, Al-Gharafa, aflată pe poziția secundă a clasamentului, la 4 puncte în spatele liderului Al-Sadd, va evolua pe terenul echipei Qatar SC. Celelalte două întâlni ale zile vor fi Al Sailiya – Al-Duhail și Al-Wakra – Shamal.

Vineri, 13 martie, tot de la ora 20:30, se vor juca și ultimele jocuri ale etapei cu numărul 18. Formația pregătită de Cosmin Contra, Al-Arabi, care nu a apucat să joace nici în runda a 17-a, va întâlni, în deplasare, pe Al Ahli Doha. Ultimele două dueluri vor fi Al-Rayyan – Al-Shahaniya și Al-Sadd – Umm-Salal.

Ce se întâmplă cu ”Finalissima 2026”

Rămâne de văzut dacă reluarea campionatului va fi de ajuns pentru ca FIFA să permită Qatarul să mențină organizarea ”Finalissima 2026”, meciul dintre Argentina și Spania, programat pentru 27 martie, la Doha.

Situația nu este încă sigură în Qatar, iar acest lucru s-a putut observa și cu ocazia partidelor din Champions League. Invitații de la postul beIN Sports din Doha au primit un mesaj de alertă pe telefoane cu privire la un posibil atac cu rachete iraniene.

