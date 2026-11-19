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Edi Iordănescu (48 de ani) a intervenit în discuțiile privind viitorul echipei naționale a României, după înfrângerea de la Zenica, scor 1-2, cu Bosnia & Herțegovina. Fostul selecționer a vorbit despre apariția unor soluții noi pentru prima reprezentativă, cum ar fi Marius Corbu. Ce crede Iordănescu despre absența fotbaliștilor cu experiență, precum Răzvan Marin, Marius Marin și Andrei Burcă.

Edi Iordănescu cere răbdare în cazul lui Corbu

pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia & Herțegovina. Edi Iordănescu, selecționerul care a dus România până în optimile lui Euro 2024, a vorbit la superlativ despre Corbu. „E bine să câștigăm un Corbu. Eu m-am poziționat echilibrat. Eu m-am ferit de extreme. Știu că din lipsă de soluții ne entuziasmăm rapid. E un copil pe care îl urmăream încă de când era la Academia Puskas. Îl cunosc foarte bine, dar nu personal. Atunci nu am considerat că poate face pasul la naționala mare. Dar a făcut un progres bun.

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S-a definit ca jucător, joacă la un nivel bun, dar el trebuie câștigat pas cu pas. Să nu ne aruncăm, să îl câștigăm, să fie fie o strategie de integrare a lui. Altfel riscăm să ne entuziasmăm, să aruncăm o presiune mare pe umerii lui, nu știm cum o poate gestiona. Trebuie să avem grijă”, a transmis Edi Iordănescu.

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Edi Iordănescu ar vrea totuși să îi mai vadă la echipa națională pe Marius Marin, Răzvan Marin și Andrei Burcă. Cei trei au făcut parte din nucleul de „tricolori” care a dus prima reprezentativă la Euro 2024. „Referitor la Marini… Unul joacă la nivel bun, Champions League. Avem puțini jucători care joacă la un astfel de nivel. A făcut un Euro 2024 bun, o campanie bună, mă refer la Răzvan. Plus campania cu nea Mircea, Dumnezeu să îl odihnească.

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Iar Marius a fost un jucător exponențial din punct de vedere al economiei jocului. Cu un aport extraordinar din punct de vedere tactic. Nu a fost niciodată un jucător spectaculos sau care să iasă în evidență cu estetică, dar are foarte multe meciuri în Serie B. Căpitan de echipă, a promovat în Serie A, are experiență de Serie A. El nu poate să dispară de pe radarul naționalei. Doar Gică poate stabili pentru că el monitorizează.

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Să nu uităm de Burcă. Nu spun că merită sau nu Burcă la națională. Nu îl urmăresc, dar știu ce aducea Burcă în vestiar, ca spirit, ca atitudine, ca mentalitate. Transmitea multe lucruri care ajutau grupul. Transmitea o altă încredere, un alt nerv, să ridice moralul echipei. Era un factor important, iar Burcă era folosit de mine foarte mult pentru conectarea grupului și strângerea echipei”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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