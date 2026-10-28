Sport

„S-a terminat!”. Gigi Becali îl dă afară pe Arnold Garita de la FCSB!

Flaviu Popa
28.10.2026 | 14:33
Sa terminat Gigi Becali il da afara pe Arnold Garita de la FCSB
breaking news
Arnold Garita este istorie la FCSB.
Gigi Becali a decis să renunțe la atacantul Arnold Garita. Francezul s-a accidentat și nu poate să revină mai devreme de luna decembrie, însă patronul FCSB nu mai vrea să-l păstreze.
ADVERTISEMENT

Arnold Garita a ajuns la FCSB sub formă de împrumut, însă a suferit o accidentare care îi va încheia prematur aventura sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. Atacantul francez în vârstă de 31 de ani a fost adus sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors din China.

Gigi Becali renunță la Arnold Garita. Atacantul francez s-a accidentat și nu va mai juca la FCSB

Garita a semnat un contract valabil până la finalul lunii decembrie cu FCSB, iar din acel moment ar putea semna cu echipa patronată de Gigi Becali din postura de jucător liber de contract. Cu toate acestea, miliardarul nu vrea să-l păstreze pe Garita, oricum accidentat. FANATIK a anunțat că meciul cu Rapid va fi decisiv pentru soarta lui Garita la FCSB.

ADVERTISEMENT

„S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, a spus Gigi Becali pentru GSP.ro.

Arnold Garita este accidentat și nu poate juca fotbal până în decembrie

Ghinionist, fotbalul care a strâns 8 meciuri la FCSB a înscris un singur gol, în 2-1 cu FC Voluntari. Mai mult, francezul s-a accidentat la genunchi etapa trecută cu Rapid (4-1). Conform sursei citate, Garita are o întindere de ligament la genunchi și va avea nevoie de o perioadă de pauză de cel puțin o lună și jumătate, până în decembrie.

ADVERTISEMENT
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a...
Digi24.ro
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta

În condițiile în care oricum în decembrie Garita ar rămâne jucător liber de contract, Becali nu are nici cea mai mică intenție să-i prelungească contractul. În urmă cu 10 zile, Garita mărturisea că nu știe dacă va mai rămâne la echipă:  „Sunt aici să-mi ajut echipa. Dacă joc bine, sunt fericit, dacă marchez, sunt fericit. Până la urmă, e contractul meu, nu știu ce se va întâmpla. E fotbal. Dacă plec, plec. Dacă rămân, rămân. Vreau să dau totul pe teren, acesta e cel mai important lucru pentru mine”.

ADVERTISEMENT
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de...
Digisport.ro
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Tragedie cu zeci de morți în Spania, în urma unui accident feroviar! 24...
Fanatik
Tragedie cu zeci de morți în Spania, în urma unui accident feroviar! 24 de meciuri au fost amânate de Federație. Update
Elias Charalambous, pus la zid în Grecia! Jurnaliștii nu-l iartă: „Dezamăgirea sezonului”
Fanatik
Elias Charalambous, pus la zid în Grecia! Jurnaliștii nu-l iartă: „Dezamăgirea sezonului”
Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă. Dylan Batubinsika se așteaptă...
Fanatik
Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă. Dylan Batubinsika se așteaptă la un meci greu în Cupă
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Jocurile de putere din FRF influențează și LPF: Bodescu nu-l mai ajută pe...
iamsport.ro
Jocurile de putere din FRF influențează și LPF: Bodescu nu-l mai ajută pe Dani Coman!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!