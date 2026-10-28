„S-a terminat!”. Gigi Becali îl dă afară pe Arnold Garita de la FCSB!

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Arnold Garita a ajuns la FCSB sub formă de împrumut, însă a suferit o accidentare care îi va încheia prematur aventura sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. Atacantul francez în vârstă de 31 de ani a fost adus sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors din China.

Gigi Becali renunță la Arnold Garita. Atacantul francez s-a accidentat și nu va mai juca la FCSB

iar din acel moment ar putea semna cu echipa patronată de Gigi Becali din postura de jucător liber de contract. Cu toate acestea, miliardarul nu vrea să-l păstreze pe Garita, oricum accidentat.

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Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, a spus Gigi Becali pentru

Arnold Garita este accidentat și nu poate juca fotbal până în decembrie

Ghinionist, fotbalul care a strâns 8 meciuri la FCSB a înscris un singur gol, în 2-1 cu FC Voluntari. Mai mult, francezul s-a accidentat la genunchi etapa trecută cu Rapid (4-1). Conform sursei citate, Garita are o întindere de ligament la genunchi și va avea nevoie de o perioadă de pauză de cel puțin o lună și jumătate, până în decembrie.

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În condițiile în care oricum în decembrie Garita ar rămâne jucător liber de contract, Becali nu are nici cea mai mică intenție să-i prelungească contractul. În urmă cu 10 zile, Garita mărturisea că nu știe dacă va mai rămâne la echipă: „Sunt aici să-mi ajut echipa. Dacă joc bine, sunt fericit, dacă marchez, sunt fericit. Până la urmă, e contractul meu, nu știu ce se va întâmpla. E fotbal. Dacă plec, plec. Dacă rămân, rămân. Vreau să dau totul pe teren, acesta e cel mai important lucru pentru mine”.