S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial

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După un sezon în care a ratat play-off-ul și a prins pe ultima sută de metri un loc în Conference League, FCSB a plănuit schimbări la nivelul lotului. Patronul vrea să aducă 5-6 jucători, dar până atunci o adevărată legendă va pleca.

Plecare oficializată a unui jucător important de la FCSB

după evoluțiile avute în finalul sezonului regulat și startul play-out-ului, fundașul Vlad Chiricheș (36 de ani) s-a accidentat și nu a mai jucat deloc. Ajuns la final de contract cu FCSB, fostul internațional nu va mai continua și încă de acum două luni, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Dacă inițial a avut intenția de a continua să joace fotbal, se pare că Chiricheș s-a răzgândit și va pune capăt carierei. Mihai Stoica a precizat că FCSB va pregăti o despărțire demnă de jucătorul care a scris o pagină frumoasă în istoria clubului.

”Vlad Chiricheș își termină contractul pe 30 iunie. Noi am pregătit un ‘rămas-bun’ pe rețelele sociale. Am fost criticați și taxați că nu am spus nimic de Chiricheș. Păi, trebuie să îi pregătim ceva special.

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El nu e un jucător căruia să îi spui: ‘Mulțumim, Vlad Chiricheș!’. Așa i s-a pregătit și lui Darius Olaru (n.r. – transferat la Union Saint-Gilloise). Nu se pune problema ca noi să uităm cine a fost Vlad Chiricheș, iar relația noastră e foarte bună în continuare. Ce a fost, că au fost ieșirile lui Gigi la adresa lui, ok…

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Nu există varianta ca Vlad Chiricheș să rămână în club (n.r. – în rol de director sportiv). Nu cred că va juca în continuare. Cred că va abandona activitatea competițională. Vrea să devină antrenor”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

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De ce a refuzat Vlad Chiricheș un post de conducere la FCSB

În urmă cu două luni, în cadrul unei ediții a emisiunii ”MM la FANATIK”, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a mărturisit că lui Vlad Chiricheș și să vină apoi alături de ”roș-albaștri” pe această poziție, însă a refuzat.

”Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze. Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor.

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El a fost unul dintre pilonii importanți și la echipa asta. Deci el practic a fost important în două perioade foarte bune ale noastre și în perioada 2012-2013. Primul campionat s-a câștigat jucând un play-off aproape perfect cu cine? Cu el, fundaș central. Și un catalizator în vestiar, un băiat de mare calitate și când nu juca, în vestiar tot vocea lui se auzea și era foarte important!”, a spus MM Stoica.

Cum l-a ”fentat” Chiricheș pe Giovanni Becali

Într-unul dintre episoadele memorabile ale emisiunii ”Giovanni Show”, celebrul agent Ioan Becali a povestit că , pe care l-a ajutat să se transfere la Tottenham, iar apoi acesta l-a ”trădat” și a mers mai departe cu impresarul italian Pietro Chiodi.

”Ți se părea ok. Una e să ți se pară și alta e să îl știi. Dar el nu a plecat cu mine? Nu eu l-am dus la Tottenham? Și pe mine m-a lăsat și a rămas cu Pietro Chiodi mai târziu. (n.r. – Te-a trădat și Chiricheș?) Asta e. E o modă în ziua de azi.

Eu i-am făcut contractul. A câștigat 1,4 milioane pe an. Și după ce s-a întâmplat procesul meu m-a trădat. Putea rămâne cu Dragoș, dar asta e. Asta e viața, m-am obișnuit cu astea. Dacă îți mai spun altele, în privat, o să îți dai seama.

(n.r. – De Chiricheș?) Vorbim after. Afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu mi-a dat niciun comision nimic. Nici SMS că pleacă, nimic”, a afirmat Ioan Becali.