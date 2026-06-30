Delir total în Paraguay! Președintele țării, decizie imediată și mesaj public pentru oameni: „Sărbătoare națională, la naiba!”

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Germania a suferit o înfrângere șocantă la Cupa Mondială. După ce la precedentele două ediții nu au putut trece de faza grupelor, nemții au fost acum eliminați încă din 16-imile de finală de către o națională mai slab cotată, Paraguay.

Prima înfrângere a Germaniei la penaltyuri, în istoria CM

Paraguay nu doar că merge în optimile de finală, unde va întâlni învingătoarea din partida Franța – Suedia, dar a devenit prima națională care reușește să învingă Germania, la 11 metri, din întreaga istorie a participărilor “Die Mannschaft” la Cupa Mondială

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Nemții mai ajunseseră de încă patru ori la loviturile de departajare, dar de fiecare dată au câștigat. Germania nu mai pierduse la penalty-uri într-o competiție oficială din 1976, de când a fost învinsă în finala EURO 1976 de către Cehoslovacia prin golul iconic marcat de Antonin Panenka

, care a apărat două lovituri de la 11 metri, executat de Havertz și Woltemade. Jonathan Tah a irosit pe a treia, șutând uluitor peste poartă.

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În Paraguay e zi liberă națională

După succesul de azi noapte, președintele Paraguayului, Santiago Pena, a declarat zi națională liberă – marți- pentru a se sărbători victoria formației sud-americane. „Astăzi, o întreagă țară sărbătorește. Sărbătorim victoria unei echipe care reprezintă esența identității noastre: determinarea, credința și forța unui popor care nu renunță niciodată„, a scris Pena pe X, alături de o fotografie în care semnează decretul.

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În opinia sa, victoria Paraguayului depășește cu mult sfera sportului și justifică o sărbătoare deosebită. „Guvernul nu poate rămâne indiferent la această realizare extraordinară. Este necesar să se faciliteze adunarea tuturor paraguayenilor pentru a sărbători această zi istorică”, se arată în decret.

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Ecuadorul a procedat la fel

Paraguay este a doua țară sud-americană care declară zi liberă după un rezultat surpriză la Cupa Mondială împotriva Germaniei. Săptămâna trecută, președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a făcut același lucru după ce naționala sa a învins cu 2-1, tot Germania, în Grupa E, calificându-se in -extremis în faza eliminatorie.

Paraguay a revenit la Cupa Mondială după 16 ani. În 2010, naționala sud-americană a ajuns în sferturile de finală, unde a pierdut în fața Spaniei, viitoare campioană mondială. În 1930, 1950, 1958 și 2006, echipa a fost eliminată în grupe, iar 1986, 1998 și 2002 a ajuns în optimi.

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Paraguay a câștigat Copa America în 1953 și 1979, cele mai mari performanțe din istoria acestei naționale.