S-a terminat perioada de transferuri. Cum mai pot aduce fotbaliști echipele Superligii din acest moment

Există o portiță care permite formațiilor din prima divizie să mai transfere fotbaliști și începând de azi, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții
Catalin Oprea
10.02.2026 | 08:15
Sa terminat perioada de transferuri Cum mai pot aduce fotbalisti echipele Superligii din acest moment
Perioada de transferuri în SuperLigă s-a terminat FOTO facebook
9 februarie a fost ultima zi oficială de transferuri în SuperLiga României. Perioada aferentă efectuării mutărilor fotbaliștilor s-a terminat la noi, după șapte zile, de la încheierea ei în campionatele occidentale.

Cluburile mai pot aduce fotbaliști declarați liberi de contract înainte de 9 februarie

Deși teoretic, cluburile nu mai pot opera transferuri de acum, există o portiță care permite echipelor să se întărească în continuare. Se mai pot face transferuri doar de jucători liberi de contract. Condiția este însă ca aceștia să fi fost declarați liberi de contract înainte de 9 februarie și nu ulterior.

Legitimarea jucătorilor liberi de contract se poate face până cu șase etape înainte de finalul sezonului din SuperLigă. Ulterior, orice mutare este lipsită de sens, pentru sezonul în curs, deoarece fotbaliștii nu mai pot fi înscriși pe lista LPF. Mai este un aspect de care trebuie să țină cont cluburile.

Fiecare formație are un număr limitat de jucători care poate fi trecut pe lista LPF. Acesta diferă, de la caz la caz, în funcție de numărul de străini. Cu cât sunt mai mulți străini în lot, cu atât lista este mai mică. Iar pe aceasta nu se pot regăsi mai mult de trei extra-comunitari, adică jucători din afara Uniunii Europene, care nu au pașapoarte sau nu sunt asimilați cu drept de muncă în aceste țări.

Lista LPF poate fi modificată până cu șase etape înainte de finalul sezonului

Odată ce lista LPF este definitivată ea poate fi modificată, până cu șase etape înainte de final, cu o singură condiție. Jucătorii care ies de pe ea, pentru a face loc altora, nu mai pot fi puși înapoi decât la finalul sezonului. Acest lucru a fost fixat în regulament pentru a se evita cu jonglarea fotbaliștilor de la etapă la etapă.

Perioada de transferuri din această iarnă a debutat modest la nivel de mutări de jucători, dar s-a înviorat pe final. Dintre echipele care se bat la titlu, cea mai activă a fost Rapid, care i-a adus pe Moruțan, Daniel Paraschiv, Iliev, Sălceanu și Tallison și a renunțat la Ignat, Braun, Pop, Gojkovic, Baroan, Micovschi, Stolz și Bădescu.

FANATIK a contabilizat permanent toate mutările din această iarnă, cele mai multe transferuri fiind prezentate în exclusivitate.

Universitatea Craiova și FCSB, două derbyuri într-o săptămână

SuperLiga României a ajuns la etapa a 27-a, care va începe vineri cu meciul Petrolul – FC Argeș. Duminică, de la ora 20.00 este programat derbyul Universitatea Craiova – FCSB, cu implicații uriașe atât la titlu, cât și la play-off.

Până atunci, Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni și în Cupa României (joi, ora 20.30). Fotbaliștii care se află în loturile echipelor, dar nu se regăsesc pe lista LPF, au drept de joc în Cupa României, întrucât această competiție este organizată de FRF.

