S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!”

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în acest debut de an, scor 1-4 în fața CFR Cluj. Nu doar Gigi Becali și-a epuizat răbdarea, ci și Peluza Nord. Prin vocea liderului Gigi Mustață, suporterii au anunțat o decizie fără precedent.

Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB

Înfrângerea în fața lui CFR Cluj a umplut paharul pentru fanii FCSB. Liderii Peluzei Nord s-au întâlnit și au vorbit despre viitorul alături de campioana en-titre, iar decizia a fost surprinzătoare.

Mai exact, Gigi Mustață a dezvăluit că Peluza Nord, în unanimitate, a decis ca la următoarele meciuri să participe la meciurile FCSB fără steaguri sau bannere. Mai mult decât atât, suporterii nu vor cânta. Motivul din spatele deciziei? Fanii consideră că jucătorii pregătiți de Elias Charalambous nu îi merită.

„În unanimitate am hotărât să începem cu un protest pașnic. Venim la meci, dar fără steaguri, bannere, mesaje și fără să cântăm. Vom fi alături de echipă și nimic mai mult. Considerăm că nu ne merită”, a declarat Gigi Mustață în direct pe canalul de .

Ce reproșuri aduce Gigi Mustață

În continuare, . Fotbaliștii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-i recâștiga pe suporterii din Peluza Nord. faptul că fanii vor ține o ședință.

„Mereu ne-au promis că se vor întoarce și uite unde am ajuns. Nu vor mai avea sprijinul nostru, iar acest protest este primul pas. Sperăm să nu trecem la următorii. Depinde numai de ei.

Așa cum eu am muncit șase ani să readuc suporterii la stadion, așa devine misiunea lor să-i readucă. Noi am rezistat aproape un sezon întreg, dar e prea mult. După mii de kilometri, prin frig și ploaie peste tot”, a mai spus Gigi Mustață.