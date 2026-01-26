Sport

S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!”

Peluza Nord a luat o decizie fără precedent după umilințele suferite de FCSB în acest an. Liderul galeriei, Gigi Mustață, a transmis ce vor face suporterii campioanei.
Iulian Stoica
27.01.2026 | 01:03
Sa terminat sedinta Peluza Nord protest fara precedent dupa umilintele suferite de FCSB Gigi Mustata Am hotarat in unanimitate
SPECIAL FANATIK
Peluza Nord, protest fără precedent. Gigi Mustață a anunțat decizia contra FCSB. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în acest debut de an, scor 1-4 în fața CFR Cluj. Nu doar Gigi Becali și-a epuizat răbdarea, ci și Peluza Nord. Prin vocea liderului Gigi Mustață, suporterii au anunțat o decizie fără precedent.

Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB

Înfrângerea în fața lui CFR Cluj a umplut paharul pentru fanii FCSB. Liderii Peluzei Nord s-au întâlnit și au vorbit despre viitorul alături de campioana en-titre, iar decizia a fost surprinzătoare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Gigi Mustață a dezvăluit că Peluza Nord, în unanimitate, a decis ca la următoarele meciuri să participe la meciurile FCSB fără steaguri sau bannere. Mai mult decât atât, suporterii nu vor cânta. Motivul din spatele deciziei? Fanii consideră că jucătorii pregătiți de Elias Charalambous nu îi merită.

„În unanimitate am hotărât să începem cu un protest pașnic. Venim la meci, dar fără steaguri, bannere, mesaje și fără să cântăm. Vom fi alături de echipă și nimic mai mult. Considerăm că nu ne merită”, a declarat Gigi Mustață în direct pe canalul de YouTube Templul Sportului.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Ce reproșuri aduce Gigi Mustață

În continuare, Gigi Mustață a mărturisit că totul depinde numai de jucători. Fotbaliștii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-i recâștiga pe suporterii din Peluza Nord. Liderul galeriei a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA faptul că fanii vor ține o ședință.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

„Mereu ne-au promis că se vor întoarce și uite unde am ajuns. Nu vor mai avea sprijinul nostru, iar acest protest este primul pas. Sperăm să nu trecem la următorii. Depinde numai de ei.

Așa cum eu am muncit șase ani să readuc suporterii la stadion, așa devine misiunea lor să-i readucă. Noi am rezistat aproape un sezon întreg, dar e prea mult. După mii de kilometri, prin frig și ploaie peste tot”, a mai spus Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT
După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a...
Fanatik
După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a dezvăluit negocierile: „Sperăm că va pleca”
”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit...
Fanatik
”E fix problema lor!”. Adrian Mihalcea, reacție uluitoare după ce Rapid a primit penalty cu UTA. Cum vede lupta la play-off
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. PSG l-a achiziționat pe starul din La...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. PSG l-a achiziționat pe starul din La Masia. Suma surprinzătoare plătită Barcelonei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos...
iamsport.ro
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos de pe post! Decizia luată de televiziune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!