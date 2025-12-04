S-a trezit Neymar! Performanță uluitoare reușită de atacantul brazilian la ultimul meci al echipei sale

ADVERTISEMENT

Neymar a ajutat Santos să facă un pas crucial în lupta împotriva retrogradării din prima ligă a Braziliei. Atacantul a reușit o triplă în victoria cu 3-0 împotriva formației Juventude. El a ajuns la opt goluri și un assist în acest sezon.

Neymar a reușit un hatt-trick în 17 minute

vedeta lui Santos a marcat toate cele trei goluri într-un interval de 17 minute, în repriza a doua, asigurând o victorie vitală pentru Santos. Neymar a punctat în minutele 56, 65 şi 73 şi a ajuns la 6 contribuţii directe la golurile lui Santos în ultimele 3 runde (5 goluri şi un assist). El a fost înlocuit în minutul 83.

Hat-trick-ul a fost primul pentru Neymar din aprilie 2022, când a marcat ultima oară trei goluri pentru Paris Saint-Germain, împotriva lui Clermont. Între cele două momente, Neymar a avut și o perioadă nereușită petrecută la Al Hilal, în Arabia Saudită.

Brazilianul joacă accidentat la menisc

ESPN Brasil susține că Neymar, în vârstă de 33 de ani, va avea nevoie de o operație artroscopică la sfârșitul sezonului pentru a trata o accidentare la meniscul genunchiului stâng.Neymar a jucat ultimele două meciuri ale lui Santos în timp ce continuă un tratament conservator pentru a gestiona durerea.

Victoria îndepărtează echipa lui Neymar de zona retrogradării, cu doar un meci rămas în sezon. Santos e neînvinsă în ultimele 5 meciuri din Brazilia şi, graţie acestui rezultat, a urcat în sfârşit deasupra liniei de retrogradare.

Santos, pas mare pentru salvarea de la retrogradare

Santos are acum două puncte avans față de Vitória, unul față de Ceara și Fortaleza și trei peste Internacional, echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării. Dintre acestea, două vor lua drumul ligii secunde.

Santos va întâlni Cruzeiro duminica viitoare, în ultimul meci al sezonului. O victorie acolo va asigura echipei locul în prima divizie. Juventude, care era deja retrogradată înainte de meci, la fel ca Recife, a suferit a patra înfrângere consecutivă în ultimele etape.

Neymar s-a luptat cu numeroase accidentări în ultimele sezoane, dar încă speră să facă parte din echipa Braziliei la Cupa Mondială de la vara viitoare. Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a declarat în repetate rânduri că Neymar are șanse mari să facă parte din echipă, dacă va fi complet refăcut.

E cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei

Contractul său cu Santos expiră la finalul acestui an. Întrebat despre viitorul său, Neymar a dat de înțeles că va continua la clubul la care s-a format. „Prioritatea rămâne Santos”, s-a mărginit să spună atacantul, când a fost întrebat ce îi rezervă viitorul.

Neymar este cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei. El a marcat 79 de goluri, cu două mai mult decât Pele, în 128 de meciuri. Căpitanul obișnuit al Selecao a câștigat însă un singur trofeu cu naționala, Cupa Confederațiilro în 2013.

Campionatul Braziliei a fost câștigat azi noapte de Flamengo și-a adus în vitrină titlul cu numărul opt, atâtea câte are și Santos, dar cu patru mai puțin decât Palmeiras – lider la acest capitol.