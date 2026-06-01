S-a uitat la meciul Soranei Cîrstea din optimile Roland Garros și i-a transmis un mesaj direct româncei: ”Nu te….”

După o pauză uriașă, de 17 ani, Sorana Cîrstea a revenit în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Paris. Performanța româncei în vârstă de 36 de ani vine chiar în sezonul înaintea căruia și-a anunțat retragerea din activitate. Tot mai multe voci mari din tenis îi cer jucătoarei noastre să își schimbe planurile. O fostă finalistă de la Wimbledon i-a transmis un mesaj direct româncei, imediat după calificarea în sferturi la Roland Garros 2026.

În ceea ce ar trebui să fie ultimul său an ca jucătoare profesionistă de tenis, veterana Sorana Cîrstea a devenit cea mai bună jucătoare din România în circuitul WTA. Atât prin locul 18 din ierarhia mondială, dar mai ales prin evoluțiile la marile turnee din această perioadă, ”Sori” îi face pe toți fanii ”sportului alb” din țară să regrete că 2026 va fi ultimul an al ei în acest sport extrem de popular.

Încă de la finalul anului trecut, sportiva din Târgoviște și-a anunțat retragerea din activitate la încheierea acestui sezon. Sorana nu avea să bănuiască nici măcar prin cele mai optimiste vise ale sale faptul că 2026 va fi, de fapt, cel mai bun an al carierei. Deși au trecut doar 5 luni din acest sezon, românca uimește. A urcat pe locul 18 WTA și pe locul 10 WTA Race – topul celor mai bune jucătoare din 2026.

În aceste zile, . Duminică, 31 mai, ea s-a calificat în sferturile de finală. S-a întâmplat asta la 17 ani distanță de când ajungea în premieră în cele mai bune 8 la un turneu major, tot la Paris, în 2009. Sorana Cîrstea mai are un sfert de finală la US Open 2023.

Indiferent de nivelul turneelor la care ia parte în acest sezon, Cîrstea joacă de la egal la egal cu oricine din circuit. Nu contează vârsta sau poziția ierarhică. Drept dovadă în acest sens stă victoria contra liderului mondial, Aryna Sabalenka, de la WTA Roma. Dată fiind forma româncei, mulți consideră că aceasta nu are niciun motiv să nu continue și în 2027.

Eugenie Bouchard, 32 de ani, sportiva din Canada care a explodat în tenis în 2014, cu finală la Wimbledon și semifinale la French Open și Australian Open, îi cere Soranei să nu abandoneze tenisul. ”Nu te retrage, Sorana!”, a scris, în online, jucătoarea retrasă din activitate în 2025, după ce a văzut meciul din optimi câștigat duminică, la Roland Garros, de sportiva noastră.

DONT RETIRE SORANA!! — Genie Bouchard (@geniebouchard)

Ce alte mari personalități din tenis îi cer Soranei Cîrstea să nu se retragă

În acest moment, nu există fan al tenisului care să nu-și dorească să o vadă pe Sorana Cîrstea pe teren și în 2027. Treptat, crește și numărul specialiștilor, experților și a legendelor din tenis care îi cer româncei să se răzgândească. Mats Wilander, 61 de ani, şi John McEnroe, 67 de ani, două dintre legendele tenisului, au spus cuvinte mari despre forma Soranei Cîrstea.

Foștii mari jucători ai anilor 80 spun că nu înțeleg de ce românca vrea să se retragă la finalul sezonului. ”A decis brusc să nu mai joace după acest sezon și asta a eliberat-o complet. Era foarte bună când era tânără, dar acum s-a eliberat. Nu sunt sigur de ce se retrage. E atât de plăcut să vezi asta”, a spus Wilander, conform . ”Cîrstea rezistă mai mult decât jucătoare mult mai tinere. De ce s-ar retrage”, s-a întrebat și McEnroe.

Cu cine joacă Sorana Cîrstea pentru un loc în careul de ași la French Open

Tot duminică, Sorana Cîrstea (18 WTA) și-a aflat adversara din sferturile turneului de la Roland Garros. Românca va avea un meci al generațiilor, cu rusoaica Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, aflată pe locul 8 în clasamentul mondial feminin. Partida va avea loc marți, 2 iunie 2026.

Până la meciul de la Paris, dată până acum. Duelul a avut loc tot anul acesta, în sferturile turneului de la Linz. Rusoaica în vârstă de 19 ani a învins-o în trei seturi pe sportiva noastră: 7-6, 4-6, 6-2.