S-a unit trioul pe care Gigi Becali îl visează la FCSB! Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase au făcut spectacol în vacanță. Video

ADVERTISEMENT

Necalificați la Campionatul Mondial, majoritatea fotbaliștilor români se află în vacanță în acest moment, iar Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase au ales să-și petreacă aceste zile libere împreună. Cei trei fotbaliști au postat un videoclip amuzant pe rețelele de socializare.

Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase petrec vacanța împreună

Cei trei jucători formați de Viitorul Constanța sunt piese importante din naționala României, iar Gigi Becali visează să-i poată avea pe toți la FCSB. Florin Tănase este deja jucătorul roș-albaștrilor, însă Totuși, Mihai Stoica a explicat că este puțin probabil ca el să o accepte dacă

ADVERTISEMENT

În ceea ce-i privește pe ceilalți doi, Gigi Becali a spus, mai în glumă, mai în serios, că pentru că îi va aduce pe ambii la FCSB. Totuși, acest lucru este destul de greu de crezut, întrucât cei doi au salarii mari în străinătate și este puțin probabil ca impresarii lor să dorească să-i aducă în România.

Chiar dacă nu vor forma un grup la FCSB, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Într-un videoclip postat de Florinel Coman la InstaStory și repostat ulterior de ceilalți doi, internaționalii români apar foarte relaxați, dansând pe plajă, cu gândul departe de fotbal.

ADVERTISEMENT

@tanaseflorin100 @Denis Dragus ♬ suara asli – BILTHEEZZ2

Ce spunea Gigi Becali despre dorința de a-i aduce pe Coman și Drăguș la FCSB

Dacă pentru Florinel Coman un eventual transfer ar însemna o revenire la echipa sa de suflet, pentru Denis Drăguș ar fi prima experiență la formația patronată de Gigi Becali. Împreună cu Florin Tănase, Coman și Drăguș sunt doi dintre fotbaliștii români favoriți ai omului de afaceri.

ADVERTISEMENT

„Când am făcut eu pozele alea, de ce crezi că le-am făcut? La petrecerea lui Hagi l-am luat și pe Coman, și pe Drăguș și le-am zis să treacă la poză cu Gigi Becali. Cine știe, poate găsesc bani și pentru Drăguș, poate mă împrumut. Dacă i-am luat să fac poză cu ei, de ce crezi că am făcut-o? Nu am eu nevoie de amintiri! I-am luat pentru că vor fi la mine, ca să avem poza deja făcută”, a spus Gigi Becali la