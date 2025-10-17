Sport

S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă! Constantin Budescu ar fi invidios. Video viral

Un fotbalist a acceptat o provocare incredibilă! S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă. Videoclipul face furori pe rețele de socializare.
Alex Bodnariu
17.10.2025 | 09:45
Gol de pe acoperișul stadionului! Execuție de pus în ramă

În urmă cu ceva ani, Constantin Budescu impresiona pe toată lumea cu golurile sale înscrise din parcare sau de la vestiar. Acum însă, un fotbalist a dus totul la alt nivel. S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă. Videoclipul s-a viralizat pe rețelele de socializare.

S-a urcat pe acoperișul stadionului și a trimis mingea direct în poartă! Doar Budescu mai marca așa

Joane Gadou, tânărul fotbalist al celor de la Red Bull Salzburg, echipa din Austria care evoluează în Europa League, a acceptat o provocare incredibilă. Fundașul s-a urcat pe stadion și a încercat să trimită balonul în poartă.

Fotbalistul și-a pus casca de construcții în cap și și-a învins orice teamă. Execuția sa a fost una de excepție, iar mingea a mers direct în plasă. Mai mult, Joane Gadou nici măcar nu vedea poarta din cauza acoperișului arenei din Salzburg.

Reacții geniale în secțiunea de comentarii

Videoclipul postat miercuri, 14 octombrie, s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Doar pe TikTok a adunat nu mai puțin de 100 de mii de aprecieri. Comentariile, așa cum era de așteptat, au fost savuroase, iar românii l-au băgat imediat și pe Budescu în ecuație.

„Cea mai inconștientă echipă de fotbal din lume”, „De ce mai purta cască, ce rost avea?”, „Constantin Budescu îi dă clasă la orice oră” sau „Și cameramanul merită respect”,  au fost doar o parte dintre reacțiile savuroase ale internauților în secțiunea de comentarii.

Red Bull Salzburg, sub FCSB în Europa League

Red Bull Salzburg are parte de un sezon destul de complicat. Este abia pe locul 4 în campionatul Austriei, iar în Europa League a suferit două înfrângeri din tot atâtea meciuri, cu Lyon și FC Porto. Austriecii nu vor da peste FCSB, campioana României, în faza grupelor competiției.

