S-a văzut aproape tot! Andreea Bălan, apariție mai fierbinte ca vara la un spectacol în provincie

Andreea Bălan a străbătut sute de kilometri pentru a-i onora pe fanii săi cu un concert de zile mari, așa cum știe să facă.

Cântăreața a susținut un spectacol în weekend-ul care a trecut în orașul Tășnad din județul Satu Mare. A cântat, a dansat alături de trupa ei, iar ținutele extrem de mulate pe care le-a avut pe scenă le-au dat bătăi de cap bărbaților prezenți în public.

Mișcările ei au fost sorbite de fani. La un moment dat, în timpul dansurilor, Andreea aproape că și-a dezvăluit anumite zone intime.

Andreea Bălan, apariție hot la un spectacol

Cea mai fierbinte scenă din cadrul concertului a fost o piruetă pe care diva a făcut-o împreună cu coregraful și prietenul, Petrișor Ruge.

Aceasta s-a pus în cârca dansatorului și a oferit publicului o priveliște frumoasă. Blondina a schimbat în timpul show-ului mai multe ținute. A reușit să cânte și să danseze în același timp, performanță pe care puțini artiști o reușesc.

La fel ca mulți alți cântăreți, și Andreea Bălan a stat pe bară pentru aproape un an din cauza pandemiei de coronavirus. Cântăreața a profitat din plin de măsurile de relaxare. A fost ofertată imediat cum s-a dat drumul la concerte din toate colțurile țării.

Vedetei, deși i-a fost extrem de dor de întâlnirile cu publicul în timpul stării de urgență de anul trecut, nu a fost afectată din punct de vedere financiar.

Cântăreața nu a suferit financiar din cauza pandemiei

În paralel cu muzica, aceasta a luat bani frumoși și de la Antena 1, unde este jurată în show-ul „Te cunosc de undeva”.

„Toţi am fost afectaţi mai mult sau mai puţin financiar. Poate pentru mine impactul a fost mai mic fiindcă. Am ştiut că nu trebuie să mă bazez doar pe această latură a carierei mele. Am dezvoltat în timp partea de influencer (fac vlog de patru ani). Totodată sunt în juriu la «Te cunosc de undeva!» de 10 ani”, a declarat Andreea Bălan într-un interviu pentru revista .

Pandemia a venit pentru artistă ca o gură de oxigen. A avut mult timp de petrecut cu cele două fetițe pe care le are împreună cu actorul George Burcea, de care a divorțat anul trecut.