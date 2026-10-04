S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu jucătorilor. Video

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Gică Hagi (61 de ani) a aliniat o formulă cu 3 fundași în meciul contra Suediei, primul din campania de Liga Națiunilor, iar „tricolorii” au avut o prestație onorabilă, fiind învinși la un singur gol. Mai apoi, „Regele” a schimbat sistemul, dar și 9 jucători, la meciul cu Bosnia, pierdut cu 2-4, iar planul său din meciul cu Polonia a fost dat peste cap de eliminarea lui Radu Drăgușin, România fiind spulberată cu 6-0. La antrenamentul efectuat cu o zi înainte de meciul contra Suediei, Gică Hagi a pregătit un joc de posesie.

Ce a pregătit Gică Hagi pentru România – Suedia

După trei eșecuri la rând în Liga Națiunilor, România nu își mai permite un nou pas greșit pe teren propriu contra Suediei. Cu un nou eșec pe Arena Națională, „tricolorii” ar fi aproape condamnați la ultimul loc în grupă, care ar duce la barajul de menținere în Liga B. La antrenamentul efectuat duminică, cu o zi înainte de meciul cu Suedia, Gică Hagi a pregătit un joc rapid de pase.

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Așadar, „Regele” își propune ca echipa sa să aibă o posesie superioară, cum s-a întâmplat și în meciul cu Bosnia (56%), încheiat însă cu un rezultat negativ. Naționala României se confruntă cu mai multe înainte de meciul cu Suedia, nu mai puțin de 5 jucători părăsind lotul în ultima săptămână din cauza unor accidentări sau suspendări.

Înainte de meciul care va avea loc luni seară, Suedia ocupă primul loc în grupa B4 din UEFA Nations League, cu 7 puncte, iar pe poziția secundă, la două lungimi în urmă, se află Bosnia. Polonia ocupă locul 3, cu 4 puncte, iar „tricolorii”, care nu au obținut niciun punct până acum, sunt pe ultima poziție.

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Gică Hagi, exemplu pentru elevii săi

a încercat să ofere și un exemplu elevilor săi în timpul unui exercițiu efectuat la antrenamentul de duminică. „Regele” a întâmpinat o problemă în startul ședinței de pregătire, un fotbalist acuzând o . Selecționerul va fi nevoit să improvizeze pe postul de atacant, după ce i-a pierdut pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu din cauza unor accidentări.

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