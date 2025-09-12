„S-ar putea să se retragă săptămâna viitoare”. Marea bombă pe care o anunță Mitică Dragomir în fruntea statului

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui DON Mitică” situaţia din Europa şi din România, constatând precaritatea generală a condiţiilor socio-politice.

„Când te-ai legat de judecători şi de medici, jumătate din ţară se îmbolnăveşte, cealaltă merge la puşcărie”

Moderatorul Horia Ivanovici l-a rugat pe al evenimentelor petrecute în ultimele zile, la care acesta a răspuns: „A căzut guvernul francez, iar Macron e în joc de glezne, Germania e aproape de recesiune. Buba de aici începe, de la ăştia care ne conduc şi ne dau lecţii”.

„Mai rezistă Bolojan?”, a mai fost întrebat Dragomir. „Bolojan este carne de tun. Nu ştiu prin ce conjunctură a ajuns aici, dar a ajuns pentru că avea o cotă de încredere de peste 65% şi atunci Nicuşor Dan, sfătuit poate şi de Macron, l-a pus pentru că îl voia populația. Păi dacă l-a vrut populația ce aveți cu el acum, de vreți să-l dați afară după două luni? Lăsaţi-l mă nene, să vedem ce face! Că mai dă şi cu leuca-n gard, este altceva…”, a fost răspunsul pe care l-a dat fostul politician şi om de fotbal.

„Îl prinde primăvara?”, a insistat Ivanovici, la care Dragomir a replicat: „Depinde de el. Că el, s-ar putea ca săptămâna viitoare, după ce implementează ce i-au spus cei de afară, să se retragă. ‘Daţi-mi ce mi-aţi promis, o funcţie undeva, feriţi-mă să nu mă aresteze ăştia!’. Şi nu ştii dacă tot ce a făcut el trece de Curtea Constituţională. Când te-ai legat de judecători şi de medici, jumătate din ţară se îmbolnăveşte, cealaltă merge la puşcărie”.

„Într-un an de zile AUR va fi la putere”

În continuare Dumitru Dragomir a făcut o analiză foarte plastică a situaţiei în care se găseşte acum populaţia României. „Ai văzut animalele alea în Africa, bivolii ăia negri care migrează după iarbă proaspătătă dintr-o parte în alta a continentului. Ei sunt deasupra pe mal şi văd în apă o mie de crocodili. Intră pentru hrană, se sacrifică şi o parte din ei rămân în gurile crocodililor. Asta se întâmplă acum cu populaţia României”, a mai spus acesta, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

În ceea ce priveşte viitorul, renunţă la guvernare, ţara va intra într-o criză profundă. „Eu spun, dacă PSD, PNL şi UDMR, astea trei partide se dau deoparte, ţara nu-şi revine în 20 de ani. Ciolacu n-are absolut nicio vină. A făcut şi el nişte greşeli, atunci cu doamna Firea, când i-a dat voturi lui George Simion…”. Pe de altă parte, Dumitru Dragomir este convins că în viitorul apropiat vor exista schimbări în arcul guvernamental. „Categoric va ajunge AUR la putere. Într-un an de zile AUR va fi la putere, ori cu PSD, ori cu PNL”, a prezis Mitică Dragomir.

