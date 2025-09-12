„S-ar putea să se retragă săptămâna viitoare”. Marea bombă pe care o anunță Mitică Dragomir în fruntea statului

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui DON Mitică” situaţia din Europa şi din România, constatând precaritatea generală a condiţiilor socio-politice.
Moderatorul Horia Ivanovici l-a rugat pe Dumitru Dragomir să-i facă un rezumat al evenimentelor petrecute în ultimele zile, la care acesta a răspuns: „A căzut guvernul francez, iar Macron e în joc de glezne, Germania e aproape de recesiune. Buba de aici începe, de la ăştia care ne conduc şi ne dau lecţii”.
„Mai rezistă Bolojan?”, a mai fost întrebat Dragomir. „Bolojan este carne de tun. Nu ştiu prin ce conjunctură a ajuns aici, dar a ajuns pentru că avea o cotă de încredere de peste 65% şi atunci Nicuşor Dan, sfătuit poate şi de Macron, l-a pus pentru că îl voia populația. Păi dacă l-a vrut populația ce aveți cu el acum, de vreți să-l dați afară după două luni? Lăsaţi-l mă nene, să vedem ce face! Că mai dă şi cu leuca-n gard, este altceva…”, a fost răspunsul pe care l-a dat fostul politician şi om de fotbal.
„Îl prinde primăvara?”, a insistat Ivanovici, la care Dragomir a replicat: „Depinde de el. Că el, s-ar putea ca săptămâna viitoare, după ce implementează ce i-au spus cei de afară, să se retragă. ‘Daţi-mi ce mi-aţi promis, o funcţie undeva, feriţi-mă să nu mă aresteze ăştia!’. Şi nu ştii dacă tot ce a făcut el trece de Curtea Constituţională. Când te-ai legat de judecători şi de medici, jumătate din ţară se îmbolnăveşte, cealaltă merge la puşcărie”.
În continuare Dumitru Dragomir a făcut o analiză foarte plastică a situaţiei în care se găseşte acum populaţia României. „Ai văzut animalele alea în Africa, bivolii ăia negri care migrează după iarbă proaspătătă dintr-o parte în alta a continentului. Ei sunt deasupra pe mal şi văd în apă o mie de crocodili. Intră pentru hrană, se sacrifică şi o parte din ei rămân în gurile crocodililor. Asta se întâmplă acum cu populaţia României”, a mai spus acesta, la „Profeţiile lui DON Mitică”.
În ceea ce priveşte viitorul, Oracolul de la Bălceşti crede că dacă PSD, PNL şi UDMR renunţă la guvernare, ţara va intra într-o criză profundă. „Eu spun, dacă PSD, PNL şi UDMR, astea trei partide se dau deoparte, ţara nu-şi revine în 20 de ani. Ciolacu n-are absolut nicio vină. A făcut şi el nişte greşeli, atunci cu doamna Firea, când i-a dat voturi lui George Simion…”. Pe de altă parte, Dumitru Dragomir este convins că în viitorul apropiat vor exista schimbări în arcul guvernamental. „Categoric va ajunge AUR la putere. Într-un an de zile AUR va fi la putere, ori cu PSD, ori cu PNL”, a prezis Mitică Dragomir.