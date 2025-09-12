News

„S-ar putea să se retragă săptămâna viitoare”. Marea bombă pe care o anunță Mitică Dragomir în fruntea statului

Dumitru Dragomir a analizat, în direct la "Profeţiile lui DON Mitică", situaţia politică actuală din ţară şi a făcut mai multe predicţii.
Daniel Spătaru
12.09.2025 | 13:04
Sar putea sa se retraga saptamana viitoare Marea bomba pe care o anunta Mitica Dragomir in fruntea statului
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir ne avertizează că am putea avea parte de o mare supriză pe scena politică Foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui DON Mitică” situaţia din Europa şi din România, constatând precaritatea generală a condiţiilor socio-politice.

ADVERTISEMENT

„Când te-ai legat de judecători şi de medici, jumătate din ţară se îmbolnăveşte, cealaltă merge la puşcărie”

Moderatorul Horia Ivanovici l-a rugat pe Dumitru Dragomir să-i facă un rezumat al evenimentelor petrecute în ultimele zile, la care acesta a răspuns: „A căzut guvernul francez, iar Macron e în joc de glezne, Germania e aproape de recesiune. Buba de aici începe, de la ăştia care ne conduc şi ne dau lecţii”.

„Mai rezistă Bolojan?”, a mai fost întrebat Dragomir. „Bolojan este carne de tun. Nu ştiu prin ce conjunctură a ajuns aici, dar a ajuns pentru că avea o cotă de încredere de peste 65% şi atunci Nicuşor Dan, sfătuit poate şi de Macron, l-a pus pentru că îl voia populația. Păi dacă l-a vrut populația ce aveți cu el acum, de vreți să-l dați afară după două luni? Lăsaţi-l mă nene, să vedem ce face! Că mai dă şi cu leuca-n gard, este altceva…”, a fost răspunsul pe care l-a dat fostul politician şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT

„Îl prinde primăvara?”, a insistat Ivanovici, la care Dragomir a replicat: „Depinde de el. Că el, s-ar putea ca săptămâna viitoare, după ce implementează ce i-au spus cei de afară, să se retragă. ‘Daţi-mi ce mi-aţi promis, o funcţie undeva, feriţi-mă să nu mă aresteze ăştia!’. Şi nu ştii dacă tot ce a făcut el trece de Curtea Constituţională.  Când te-ai legat de judecători şi de medici, jumătate din ţară se îmbolnăveşte, cealaltă merge la puşcărie”.

„Într-un an de zile AUR va fi la putere”

În continuare Dumitru Dragomir a făcut o analiză foarte plastică a situaţiei în care se găseşte acum populaţia României. „Ai văzut animalele alea în Africa, bivolii ăia negri care migrează după iarbă proaspătătă dintr-o parte în alta a continentului. Ei sunt deasupra pe mal şi văd în apă o mie de crocodili. Intră pentru hrană, se sacrifică şi o parte din ei rămân în gurile crocodililor. Asta se întâmplă acum cu populaţia României”, a mai spus acesta, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

În ceea ce priveşte viitorul, Oracolul de la Bălceşti crede că dacă PSD, PNL şi UDMR renunţă la guvernare, ţara va intra într-o criză profundă. „Eu spun, dacă PSD, PNL şi UDMR, astea trei partide se dau deoparte, ţara nu-şi revine în 20 de ani. Ciolacu n-are absolut nicio vină. A făcut şi el nişte greşeli, atunci cu doamna Firea, când i-a dat voturi lui George Simion…”. Pe de altă parte, Dumitru Dragomir este convins că în viitorul apropiat vor exista schimbări în arcul guvernamental. „Categoric va ajunge AUR la putere. Într-un an de zile AUR va fi la putere, ori cu PSD, ori cu PNL”, a prezis Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală

„S-ar putea să se retragă săptămâna viitoare”. Marea bombă pe care o anunță Mitică Dragomir în fruntea statului

Firma care administrează casa de la Viscri a Regelui Charles nu e o...
Fanatik
Firma care administrează casa de la Viscri a Regelui Charles nu e o afacere profitabilă. În ultimii 8 ani a fost doar pe pierdere
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat...
Fanatik
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au...
Fanatik
Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au încercat să se sinucidă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!