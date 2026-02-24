Sport

S-au actualizat cifrele! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu două etape înainte de finalul sezonului regular! Supercomputerul a dat verdictul

FCSB s-a impus în fața lui Metaloglobus, scor 4-1, însă șansele să mai ajungă în play-off s-au diminuat. Cum arată calculele făcute de un supercomputer.
Traian Terzian
24.02.2026 | 08:30
SPECIAL FANATIK
Câte șanse mai are FCSB pentru a ajunge în play-off. Sursă foto: colaj Fanatik
Chiar dacă va obține 6 puncte în ultimele două etape ale sezonului regulat, FCSB depinde și de jocul rezultatelor pentru a putea prinde play-off-ul. Iar în aceste condiții șansele sunt extrem de scăzute.

Șanse minime pentru FCSB să mai ajungă în play-off

Imediat după succesul cu Metaloglobus din runda a 28-a a SuperLigii, analiștii de la Football Meets Data au actualizat procentele privind șansele ca FCSB să poată încheia sezonul regulat în Top 6.

Deși a obținut 3 puncte vitale în această bătălie, ”roș-albaștrii” sunt dezavantajați de faptul că și principalele contracandidate, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, și-au câștigat jocurile. Și astfel s-a mai scurs o etapă în care campioana nu a reușit să reducă din deficit.

În aceste condiții, supercomputerul le mai oferă celor de la FCSB doar 21,8% șanse pentru a mai prinde play-off-ul în actualul sezon al SuperLigii, o scădere de 6,5% față de săptămâna trecută.

Cum Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid sunt calificate matematic în play-off, mai rămân trei locuri disponibile. Șansele fiecărei echipe de a încheia în Top 6 sunt următoarele:

  • CFR Cluj – 93,3%
  • Universitatea Cluj – 91,6%
  • FC Argeș – 77%
  • FCSB – 21,8%
  • FC Botoșani – 9,3%
  • UTA Arad – 4,8%
  • Oțelul Galați – 1,1%

Pe cine vrea Gigi Becali să scoată din Top 6

Imediat după ce FCSB s-a impus fără probleme în fața codașei Metaloglobus, patronul Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off, a anunțat că încă nu și-a pierdut speranța și crede că echipa sa va fi în play-off.

”Noi trebuie să câștigăm. Să vedem, eu sper pentru că prima dată joacă ei (n.r. – U Cluj). Sper la 3 opțiuni, ultimul meci să-l jucăm cu 3 opțiuni. Să scoatem CFR Cluj, U Cluj sau FC Argeș. Erau dintotdeauna, dar se pot întâmpla multe.

Dacă de exemplu bate CFR Cluj pe Farul sau Argeș pe Dinamo, după nu mai avem opțiuni, dar eu sper să le avem pe toate. Să facă Farul un egal cu CFR Cluj, să facă un egal și Dinamo cu Argeș. Să facă un egal și U Cluj și după să-i batem în ultima etapă. Jucăm pe Arena Națională meci decisiv, așa ar fi normal, să batem”, a declarat Becali.

Programul echipelor implicate în lupta la play-off

Așadar, nu mai puțin de șapte formații, unele cu șanse doar teoretice, se bat pentru ultimele trei locuri disponibile care duc în play-off. Iată cum arată programul acestora în ultimele două etape din sezonul regulat.

Program U Cluj – 48 puncte

  • U Cluj – Oțelul, 27 februarie
  • FCSB – U Cluj, 7 martie

Program CFR Cluj – 47 puncte

  • Farul – CFR Cluj, 28 februarie
  • CFR Cluj – Dinamo, 7 martie

Program FC Argeș – 46 puncte

  • Dinamo – FC Argeș, 1 martie
  • FC Argeș – Unirea Slobozia, 7 martie

Program FCSB – 43 puncte

  • UTA – FCSB, 1 martie
  • FCSB – U Cluj, 7 martie

Program FC Botoșani – 42 puncte

  • FC Hermannstadt – FC Botoșani, 27 februarie
  • FC Botoșani – Petrolul, 7 martie

Program UTA – 42 puncte

  • UTA – FCSB, 1 martie
  • Metaloglobus – UTA, 7 martie

Program Oțelul – 41 puncte

  • U Cluj – Oțelul, 27 februarie
  • Oțelul – FC Hermannstadt, 7 martie.
Traian Terzian
